Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 13 de junio en Bahía Blanca.

El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 13 de junio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y nuboso con ocasionales precipitaciones. El viento tendrá intensidad de leve con periodos de moderado del Sur y Sudoeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo frío con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 3 grados centígrados.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Deportes.
Seguridad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE