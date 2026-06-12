El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 13 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este sábado 13 de junio una jornada con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 11 en Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será frío y nuboso con ocasionales precipitaciones. El viento tendrá intensidad de leve con periodos de moderado del Sur y Sudoeste. La visibilidad será buena.
En la tarde tendremos tiempo frío con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudoeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.
La noche será fría con cielo despejado, se estima para media noche una temperatura de 3 grados centígrados.