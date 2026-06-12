Bahía Limpia superó las 4200 toneladas de residuos recolectadas 

En Los primeros 45 días desde su puesta en marcha el programa municipal Bahía Limpia ya recolectó y trasladó al relleno sanitario más de 4200 toneladas de residuos para su disposición final, consolidando un balance altamente positivo en la higiene urbana de la ciudad.

Desde el pasado 28 de abril a la fecha, se resolvieron con éxito 2191 pedidos de vecinos. Sumadas a las tareas operativas de oficio realizadas por el Municipio, la cifra alcanza un total de 4794 retiros domiciliarios de grandes residuos.

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El impacto del programa en números

Limpieza de espacios: Se intervinieron y sanearon 252 puntos de arrojo y 129 pequeños y medianos basurales crónicos.

Compromiso ciudadano: Se registraron 84 denuncias a particulares por arrojar basura en la vía pública, una herramienta clave para el control comunitario.

"Queremos agradecer a los vecinos bahienses por su compromiso y participación activa. En este primer mes de puesta en marcha notamos una mejora significativa que, por supuesto, debemos seguir profundizando. Estoy convencido de que si trabajamos en equipo, lograremos la Bahía limpia que todos nos merecemos", destacó el intendente Federico Susbielles.

Para solicitar el retiro de grandes residuos domiciliarios o realizar denuncias por arrojo ilegal de basura, comunicate con Bahía Limpia vía WhatsApp al 291 5090321.