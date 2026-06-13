Pancho Jasen, el DT: qué hace en Alem, una crítica mirada del básquetbol local y el cruce con Estrella

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Hernán Jasen está disfrutando por estas horas una de las mayores alegrías como entrenador, ya que con L.N. Alem accedió a cuartos de final de la LBB Oro, donde cruzará desde el lunes ante Estrella.

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"Los últimos años, jugando para Bahía Basket, ya cumplía la función (entrenador) dentro del equipo con los chicos. Sepo (Ginóbili) me permitía de alguna manera poder guiar junto con Jamaal (Levy) a todos los jóvenes que rodeaban el equipo. Y lo disfrutaba un montón adentro de la cancha", contó Pancho en El Diario Deportivo, que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16, por La Nueva Play.

Tras su retiro, Pancho estuvo como director deportivo en Estudiantes de Madrid.

"Ese es el cargo más difícil de todos. Yo le digo a los chicos que ser jugador es lo más fácil", opinó.

El verdirrojo pasó con desventaja deportiva, venciendo a Pacífico en los dos partidos de visitante.

"Fue una serie muy pareja, con dos muy buenos equipos. Pacífico es un gran equipo y con un gran entrenador (Mauro Richotti). Se mostró buen básquet, a pesar de tener filosofías distintas. También quiero destacar a los dirigentes, porque se jugó con gran caballerosidad deportiva, hubo mucha gente y sin incidentes", resaltó.

El próximo rival será Estrella.

"Respeto máximo si está en el número 1, hicieron las cosas muy bien y ganaron un montón de partidos. No es fácil en esta competición terminar donde lo hicieron ellos. Es un equipo muy sólido, se conocen desde hace mucho tiempo, les da el plus (Carlos) Balmaceda, con peso específico y presencia en la pintura, algo que capaz les faltaba un poco, y es un equipo que sabe a lo que juega, tiene los roles absolutamente claros", destacó.

"Ahora -agregó- creo que nosotros les podemos jugar de una forma que los puede incomodar, porque somos un equipo muy vertiginoso, de mucha intensidad y muchas rotaciones. Vamos a tratar de aferrarnos al partido que se nos escapó al final, donde lamentablemente lo perdimos en la última bola con un triple de Quiroga".

"Después de los momentos difíciles que pasamos, tener posibilidad de enfrentarnos y competir contra el número 1, y vernos cómo estamos contra ellos, es una oportunidad increíble y se lo ganaron los chicos por la serie que hicieron contra Pacífico. El haber ganado dos partidos de visitante contra Pacífico nos hace creer que podemos competir", destacó.

El entrenador está teniendo devoluciones más rápido de lo previsto con este joven Alem.

"Es un Alem que se está viendo antes de lo que yo creía", aseguró.

"Desde el primer momento sabía que habría una evolución y que teníamos que ir mejorando de cara al segundo torneo para estar más fuertes, tratando de salir de esas posiciones incómodas, teniendo muchos jóvenes", agregó.

En tal sentido, argumentó por qué llegaron hasta acá: "Los factores más importantes son la adaptación de Jean-Luc Wilson al juego de equipo, la recuperación física de Eduardo Ríos, la maduración de muchos jóvenes que van ganando minutos, y el broche lo pone Emilio Giménez por su entendimiento, experiencia, saber jugar y hacer mejor a los compañeros".

El plantel se va a mantener para el segundo tramo y hasta se alargará con la llegada de Franco Ruesga.

"Tenemos las cosas claras en cuanto a la conformación de la plantilla, eso, sumado a toda la cantidad de chicos que hay atrás, a veces en el banco y otras ganándose minutos. En los entrenamientos somos 17 o 18 y me encanta entrenar con muchos, le damos mucha intensidad e importancia a los que vienen de abajo", contó Pancho.

Y fue más allá del propio trabajo en el club.

"Hoy me toca estar en Alem porque es el club donde jugué y me crié, pero creo que en Bahía Blanca necesitamos sacar más jugadores a la Liga Nacional. No me explico cómo con la cantidad de partidos que tenemos todos los fines de semana y la cantidad de jugadores afiliados no podemos sacar jugadores. Creo que tenemos mucha culpa los entrenadores, también los dirigentes, árbitros, sumo a todos", entendió.

Y amplió en cuanto a jugar con jóvenes, teniendo el respaldo de mayores.

"En los equipos se necesitan jugadores que sean referentes, dentro y fuera de la cancha. Tener diez chicos solamente para jugar en Primera creo que no tiene sentido, porque no tienen de dónde tomar un ejemplo", señaló.

Mientras que, en relación al desarrollo, la proyección y crecimiento de los jóvenes, citó dos ejemplos puntuales de Alem.

"Hay dos casos clave, que son Valentín Scoppa y Nahuel Amaya, que fueron U15 y U17 B, y hoy están en Primera. ¡Ojo con eso! Es un dato muy importante y un mensaje rotundo para que los chicos sigan creyendo que las posibilidades pueden estar igual", resaltó.

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