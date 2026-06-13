Julieta Moreno, una de las históricas de Palihue que sumó otro título e irá por el ascenso

Palihue atraviesa horas de festejo y también de cierta ansiedad y emoción, porque tras ser campeón del Torneo Apertura en la Copa de Bronce de Damas ahora tiene la chance de ir por más.

Es que el albiverde se quedó con el primer tramo del año y hoy visitará Puerto Belgrano "A" por la promoción en busca del ascenso a la Copa de Plata.

Para conseguir este premio, el equipo que dirige Juan Francisco Aristu venció en la final extra a Argentino "B" por 1 a 0 y se ganó su chance de jugar por el salto de categoría.

"Festejamos como se debía, pero el martes ya empezamos a pensar en la promoción, nos queda un pasito más", reconoció Julieta Moreno, una de las históricas del equipo.

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Antes de la definición, Palihue había sido el mejor de la fase regular, aunque no pudo repetir en los playoffs (cayó ante Sporting por shoot out), por lo que aprovechó su chance extra por haber sido N°1.

"Creo que nos vino bien la derrota con Sporting, a veces cuando está todo bien... No sé si confiadas, pero no es tan real y te cuesta estar en eje. Por ahí esos cachetazos te acomodan y estamos mejor", reconoció Chula.

"Todo el tiempo estuve confiada de que iba a salir bien, que estábamos concentradas y cada una metida en el partido. No tuve dudas de que iba a ser un buen resultado, sí que fue un poco más parejo de lo que pensé", agregó.

Julieta es junto a su hermana Valentina y Pamela Baltán las tres jugadoras que estuvieron presentes en los tres títulos de Palihue en Primera, conseguidos en 2007, 2024 y 2026.

"Soy grande y le sigo metiendo, pero hay aprendizaje en todas estas cosas. Un buen equipo también se en base a esos cachetazos, creo que vino en un momento justo", reconoció Juli, de 42 años y quien está en el club desde los 8.

"La experiencia sirve porque tenes otra cabeza, el primer torneo, que lo comparto con mi hermana Valentina y con Pamela, que somos las viejas, nos costó mucho. Antes perdimos cuatro finales y es cuando decís ´nunca se va a dar´. Después se dio y esa experiencia nos sirvió en el 24 cuando ascendimos y ahora lo vivimos diferente, la pasión es la misma pero la experiencia te da otra cosa", contó Moreno.

Desde su recorrido intenta aportarle a las mas chicas del actual plantel.

"Siempre le digo a mis compañeras que disfruten de jugar porque se pasa volando, no sé en qué momento pasaron 20 años", remarcó.

En ese tiempo, además, fue testigo del desarrollo y crecimiento de la disciplina en la institución.

"El club creció un montón, me da mucho placer y alegría porque juego desde que tengo 8 años en Palihue. Antes ni siquiera teníamos suplentes o teníamos una o dos y ahora ver el banco lleno, es una alegría y ojalá perdure. Las que somos fieles del club queremos que siga creciendo", se ilusionó.

En este nuevo camino, Julieta y todo Palihue buscarán dar un paso mas y lograr el ascenso a la Copa de Plata. Auqnue para eso tendrán un duro trabajo esta tarde, desde las 16.

"Es una revancha por el descenso del año pasado. La Copa de Plata es difícil, tiene otro roce, pero creo que nos merecemos otra chance, otro año y que las cosas salgan mejor", señaló Julieta.

"No va a ser un partido fácil avisó-, menos en su cancha. Va a estar duro, me parece que va a ser de bastante roce. Tengo toda la fe de que lo vamos a ganar".

Mirá la nota completa:

*En Dorrego

Por la Promoción de la Copa de Oro-Plata, Independiente de Coronel Dorrego recibirá a Universitario "B".

El partido se jugará desde las 16 en cancha del Rojo.

El dueño de casa fue séptimo en la división superior y el equipo bahiense se consagró campeón de la Copa de Plata, tras ser el mejor de la fase regular y también ganar los playoffs.