Finales NBA: los Knicks viajan a San Antonio en busca de su segundo título

Después de la histórica remontada de 29 puntos y que derivó en la victoria 107 a 106, los Knicks visitarán a los Spurs, desde las 21.30, en el quinto partido de la serie final de la NBA -al mejor de siete-, que tiene al frente a los neoyorquinos, 3-1.

En consecuencia, en caso de repetir esta noche, el equipo de la Gran Manzana le pondrá fin a una sequía que se extiende desde 1973 y así conquistaría su tercer título de la NBA.

La acción decisiva llegó en los segundos finales. Con San Antonio aferrándose a una mínima ventaja, OG Anunoby apareció con un manotazo providencial para recuperar un balón crucial y permitir que los Knicks completaran la remontada. La jugada desató la locura en Nueva York y selló una victoria que ya ocupa un lugar privilegiado entre los capítulos más épicos de la historia de la NBA.

Por su parte, los Spurs afrontan una situación límite.

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Además del golpe anímico que significó desperdiciar una ventaja tan amplia, necesitan revertir un escenario que históricamente resultó casi imposible. Apenas una vez un equipo logró remontar una serie adversa 3-1 en finales de la NBA: los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Kyrie Irving en 2016, cuando vencieron a los Golden State Warriors para conquistar el primer campeonato de su historia.