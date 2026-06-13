Villa Mitre reconocerá a los campeones del "Tucumanazo" en 2006

El Club Villa Mitre le hará un homenaje a los protagonistas del ascenso a la Primera Nacional "B" en 2006, en el recordado "Tucumanazo" ante San Martín.

El mismo se realizará mañana domingo, en el entretiempo del partido ante Germinal de Rawson, por la fecha 13 del Torneo Federal A.

Se trata del primer partido como local de la Villa luego de que el pasado 28 se cumplieran 20 años de aquella gesta en la Ciudadela tucumana, por lo que desde la dirigencia tricolor aprovechará a homenajear a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico de aquel año.

El equipo entonces dirigido por Juan Carlos "Tato" Zapata consiguió un logro histórico y en contexto totalmente adverso, ante una multitud en contra y un puñado de hinchas que los acompañó desde Bahía.

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Tras el 2 a 2 en la ida en nuestra ciudad, la Villa se impuso por penales () y con Fermín Ponte como héroe, tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular con gol de Claudio Apud.

"Era un equipo con mucho carácter", recordó el DT con La Nueva. días atrás.

*Completa

Mañana también se presentará Olimpo y se disputará de manera íntegra la fecha de la Zona 4.

El aurinegro visitará a Sol de Mayo en Viedma, con arbitraje de Jorge Etem.

Además, en Mar del Plata, Kimberley esperará por Alvarado con arbitraje del bahiense Juan Ignacio Nebbietti.

Mientras que en Nicanor Otamendi Círculo Deportivo recibirá a Santamarina de Tandil. Pitará Valentín Pompei.

Libre tendrá Brown de Madryn.