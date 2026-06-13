Femicidio de Agostina Vega: un audio de la madre complica la coartada del principal imputado

La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba sumó un elemento probatorio que podría resultar clave para desarmar la estrategia de la defensa. En las últimas horas se conoció un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la víctima, en los momentos inmediatamente posteriores a que se perdiera el rastro de la menor. La grabación compromete de forma directa a Claudio Barrelier, el principal imputado en la causa.

"No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada", sostiene Heredia con desesperación en el mensaje de voz. Acto seguido, la mujer aporta un dato que direcciona la responsabilidad hacia el sospechoso: "Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él".

En el mismo registro sonoro, la madre relata el instante exacto en que se encendieron las alarmas familiares al notar la ausencia de la adolescente. "Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron", detalla, precisando además el marco temporal del hecho: "Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece".

Las contradicciones sobre el vínculo

La difusión de este material sonoro vuelve a poner bajo la lupa la verdadera naturaleza de la relación entre la víctima y el imputado, un punto que generó intensos debates desde el inicio de las pesquisas. En el audio, Heredia afirma de manera explícita que Agostina se refería a Barrelier como "su novio". Sin embargo, en sus declaraciones públicas previas, la propia madre había deslizado que el noviazgo había ocurrido años atrás y que en la actualidad solo conservaban una relación de amistad.

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Por el lado del principal acusado, señalado por la fiscalía como el presunto autor material del abuso, femicidio por asfixia y posterior descuartizamiento de la adolescente, el escenario procesal se encamina a una instancia clave. Tras haber recibido el alta médica, Barrelier solicitó ampliar su declaración ante el fiscal que instruye la causa, una comparecencia que podría aportar nuevos giros o elementos de peso al expediente.

La red de encubrimiento

Para el Ministerio Público Fiscal, el crimen no se limitó a la acción solitaria de Barrelier, sino que contó con una estructura de colaboración posterior orientada a borrar rastros y ocultar el cuerpo de la joven, el cual fue hallado en un descampado. La Justicia mantiene bajo prisión preventiva a otros dos sospechosos, a quienes les adjudica roles específicos:

- Soledad Andreani: está imputada por haberle facilitado a Barrelier su vehículo particular, un Ford Ka de color negro, el cual habría sido utilizado para el traslado de los restos de la víctima. Asimismo, los investigadores sospechan que la mujer procedió a lavar exhaustivamente el automóvil una vez que le fue devuelto, con el claro objetivo de eliminar evidencia biológica y rastros del delito.

- Osvaldo Fassetta: cohabitaba en la misma vivienda que Barrelier, a quien conocía desde hacía apenas unos meses. La fiscalía lo acusa formalmente de haber participado activamente en el ocultamiento de pruebas fundamentales para el esclarecimiento del hecho.

La causa se encuentra actualmente bajo estricto secreto de sumario, mientras los peritos analizan las indagatorias y el material tecnológico incautado para determinar si existieron más partícipes en el entramado criminal. (NA)