Adorni, en el centro de la tormenta: el Gobierno confía en evitar una derrota clave en el Congreso

La situación de Manuel Adorni genera creciente incomodidad en la Casa Rosada. Mientras algunos sectores del oficialismo consideran que su permanencia se ha transformado en un problema político, Javier Milei se mantiene inflexible y ratifica su apoyo al funcionario.

La inquietud se profundizó en los últimos días, luego de que la última entrevista pública del funcionario generara reparos incluso entre dirigentes cercanos al Gobierno.

A ese malestar se sumó la repercusión de su más reciente declaración jurada patrimonial, un factor que volvió a alimentar cuestionamientos políticos y dio nuevos argumentos a una oposición que busca capitalizar el creciente desgaste en el Congreso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Como agravante, distintos espacios opositores de ambas cámaras pidieron la interpelación e impulsaron una moción de censura contra el jefe de Gabinete. De esa forma volvieron a darle un sacudón a los intentos oficialistas por retomar su inercia e impulsar temas en la agenda más allá de la polémica por el patrimonio de Adorni.

Muchos en la Casa Rosada anhelan que finalmente el ministro coordinador sea expulsado o se vaya para terminar con un cuento que lleva meses. Pero, al mismo tiempo, se encomiendan a que los opositores no consigan el número para la moción de censura, que tiene como objetivo desplazarlo, porque están claramente en desacuerdo con esa modalidad.

En la Argentina, un jefe de Gabinete jamás fue corrido del cargo con esta herramienta que, paradójicamente, fue incorporada a la Constitución en 1994 durante el gobierno de Carlos Menem, adorado por Milei.

El Gobierno sabe que en el Congreso será clave cómo juegue Pro (que de momento no piensa acompañar) y también los gobernadores radicales aliados.

“No creemos que prosperen esos pedidos de la oposición; Manuel no se va a ir, ni lo van a echar”, expone el texto que dio a conocer la voz oficial de Balcarce 50.

Sin embargo, tras bambalinas, los actores políticos del Gobierno plantean un escenario legislativo que todavía conserva dudas. Les da alivio que la oposición no tiene una tarea sencilla para conseguir el número, pero ven un fuerte convencimiento de las bancadas díscolas en hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a la interpelación y a la posterior moción de censura, en un contexto de generalizado malestar social hacia la figura de Adorni.

Por eso, en el Gobierno dan por descontado que habrá que activar conversaciones con los aliados para frenar esa avanzada.

“Vamos a trabajar para que eso no ocurra”, afirmó una fuente del oficialismo.

Esto pese a que la mayor parte de los integrantes del Gobierno viven un momento de hartazgo y a que escuchan la promesa de quienes respaldan a Adorni de que la polémica pasará, pero sienten que eso no llega nunca.

Son los mismos sectores que creen que Milei debería echarlo, o, en su defecto, que Adorni debería renunciar. Pero el Presidente está infranqueable y el jefe de Gabinete tampoco piensa en irse.

El propio Adorni hizo saber el jueves que va a dar en julio su informe de gestión ante el Senado; o sea, que se queda al menos hasta el mes próximo.

Este viernes, en la Casa Rosada existía una cuota de incertidumbre respecto de lo que pasará en el Congreso. Pese a que Pro ya dejó trascender que no acompañará una moción de censura contra Adorni, en ciertos despachos de Balcarce 50 se inquietaron con el comunicado del macrismo: “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

El mayor temor es que la presión social haga mella tanto en los legisladores amarillos como en los radicales aliados y que eso deje a la Casa Rosada en una situación compleja.

Además, fuentes del propio Gobierno mostraban dudas respecto de por qué los gobernadores apoyarían a un funcionario vapuleado en imagen negativa, si la contrapartida no se vislumbra del todo tentadora. ¿Por qué pagar ese costo político?

“Los de la oposición están trabajando como locos para que esto se logre; creemos que no van a llegar, pero hay mucha presión social y del círculo rojo, y ese es un tema”, analizaban esta tarde.

De momento, en la sede del Ejecutivo observan con atención los movimientos del partido de Mauricio Macri, como así también a los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Asimismo, a ciertos sectores del cordobesismo, sobre todo alineados con Martín Llaryora.

En el Senado ya entró un proyecto de resolución movilizado por el peronismo para acortar los plazos de la interpelación a Adorni, mientras que en Diputados hay una sesión pedida para el próximo 23 de junio, en la que distintos sectores de la oposición buscan emplazar a comisión tanto la interpelación como la moción de censura contra el funcionario, para después llevarlas a recinto y solo precisar mayoría simple para aprobarlas.

El fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre parte de sus bienes.

Entre las principales decisiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe en un plazo de 72 horas si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía.

Además, pidió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

La investigación también puso el foco en las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario. En ese sentido, Pollicita ordenó a la DAFI elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros para evaluar la evolución de los activos digitales que aparecen mencionados en la documentación analizada.

Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y de su esposa durante los últimos años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, altas y bajas laborales, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas o monotributistas y cualquier otro dato que permita reconstruir sus ingresos.

Asimismo, requirió información vinculada a la sucesión del padre del jefe de Gabinete, Jorge Adorni, luego de que el funcionario mencionara públicamente una herencia familiar al explicar parte de su patrimonio.

El pedido fue dirigido al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio. La fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, la eventual existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales u otros bienes incorporados al proceso, además de información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales. (Con información de TN y La Nación)