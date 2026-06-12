El Gobierno espera la aprobación de garantías del Banco Mundial y el BID para cubrir vencimientos de deuda

El Gobierno espera que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueben garantías por US$2500 millones. El respaldo le permitirá al equipo económico, liderado por Luis Caputo, obtener créditos de entidades privadas para reforzar las reservas y afrontar los vencimientos de deuda.

El directorio del Banco Mundial mantendrá un encuentro el martes 16 de junio para tratar la solicitud hecha por Caputo en abril durante las reuniones de primavera del FMI. La expectativa es que el organismo apruebe avales por US$2000 millones.

Un día después, el miércoles 17, las autoridades del BID se reunirán para sellar un respaldo similar por US$500 millones. Con el apoyo económico de ambos organismos, la Argentina podrá tomar deuda con bancos privados y asegurar el pago de los vencimientos de julio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“Esto nos permitirá refinanciar deuda más cara por deuda más barata, reduciendo el costo financiero para todos los argentinos”, afirmó el jefe de Hacienda luego de reunirse a mediados de abril con el presidente del BID, Ilan Goldfajn.

En paralelo, el Ejecutivo negocia una garantía adicional con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (CAF) que oscila entre US$250 millones y US$500 millones. La iniciativa será tratada por el directorio del organismo el 22 de julio.

El objetivo del Gobierno antes del 9 de julio

El objetivo del Gobierno es reunir los avales del BID y el Banco Mundial —que totalizan en US$2500 millones— para acceder a préstamos con entidades financieras privadas y fortalecer las reservas en la previa al vencimiento por US$4400 millones del próximo 9 de julio.

La estrategia de la gestión de Javier Milei es reducir costos de financiamiento y facilitar un regreso gradual al mercado internacional de crédito.

Hasta el momento, el Tesoro sumó casi US$3600 millones que consiguió con la colocación de bonos en dólares en mercado local con vencimiento en 2027 (A027) y 2028 (AO28). Sin embargo, no pudo retener el total porque hizo varios pagos a organismos internacionales, además de cancelar letras intransferibles.

De acuerdo con los últimos datos, el último martes los depósitos en dólares del Tesoro en el Banco Central eran de US$2917 millones. Así, alcanzaban para cubrir aproximadamente 66% del compromiso de julio.

No obstante, este viernes el Ministerio de Economía recibirá otros US$300 millones como resultado de la colocación de bonos en el mercado local. De no haber otras salidas, el ahorro en dólares del Tesoro superaría los US$3200 millones, lo que equivale al 72% de los pagos previstos para julio.

Si bien los vencimientos del mes que viene no representan un riesgo inmediato para las cuentas públicas, los analistas advirtieron que el desafío volverá a plantearse en enero, cuando el país deberá afrontar otros US$4400 millones en pagos de deuda. “Empezará nuevamente a correr el tiempo para ver la forma de afrontarlos”, indicó la consultora LCG. (TN)