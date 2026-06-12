Ander Herrera se despidió de Boca: “Voy a ser hincha para el resto de mi vida”

El mediocampista Ander Herrera se despidió oficialmente de Boca Juniors luego de acordar la rescisión de su contrato de común acuerdo con la institución. A través de un video difundido por las redes sociales del club, el español agradeció la oportunidad de haber vestido la camiseta azul y oro y aseguró que seguirá acompañando al equipo como hincha.

“Hola bosteros, estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente. Esta vez va a ser como hincha, como hincha para el resto de mi vida”, expresó Herrera al comienzo de su mensaje.

El ex jugador del Athletic Club y del Manchester United calificó su paso por Boca como uno de los sueños que tenía pendientes en su carrera profesional.

El futbolista también dedicó palabras de agradecimiento a la dirigencia que lo incorporó al club y mencionó especialmente al presidente Juan Román Riquelme. “Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club para jugar aquí. También agradecer a los dirigentes que me dieron la oportunidad de jugar en este club, a Román en particular”, señaló.

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Herrera aprovechó además para desearle éxitos al nuevo cuerpo técnico y recordó con afecto a sus compañeros de plantel. “Ha sido un año y medio maravilloso, he conocido gente increíble y he tenido la suerte de compartir vestuario con compañeros que voy a considerar amigos para el resto de mi vida”, afirmó.

En el tramo final de su despedida, el español destacó el vínculo que construyó con la institución y con la Argentina. “Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos hijas y mi mujer ya somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida”, expresó. Y concluyó con un mensaje que rápidamente emocionó a los hinchas: “El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Gracias por todo y aguante Boca”.