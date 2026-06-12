Arruabarrena, optimista con el futuro de Boca: "Estoy convencido de que hay un buen plantel"

Se disipó la neblina y el vuelo que deía traer a Rodolfo Arruabarrena a Buenos Aires arribó al aeropuerto de Ezeiza. Desde ahí, y antes de sellar su vuelta a Boca, el Vasco habló con la prensa y se mostró optimista respecto a su nuevo ciclo. "Confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa con mi familia", aseguró.

El director técnico que reemplazará a Claudio Úbeda comenzará el 18 de junio la pretemporada que se desarrollará en el predio que el club tiene en Ezeiza y así le dará inicio a su segundo ciclo en la institución. El primero fue entre agosto de 2014 y febrero de 2026, con dos títulos obtenidos.

"Es la segunda etapa y espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Tratar de armar un equipo competitivo, que pueda demostrar y estar identificado con el hincha", fueron sus primeras palabras desde Ezeiza. Y agregó. "Contento, ilusionado, pero es inapropiado hablar porque todavía no he firmado".

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En medio de desvinculaciones (Ánder Herrera y Nicolás Orsini son dos de los que no serán tenidos en cuenta) y negociaciones por sumar refuerzos, Arruabarrena bajó un mensaje optimista respecto al plantel con el que cuenta y manifestó: "Si he aceptado es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, habrá algunas altas, pero confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa con mi familia".

Aún sin contrato firmado, las formalidades podrían resolverse esta misma tarde. Arruabarrena se convertirá en el nuevo entrenador de Boca y empezará a trabajar de cara a la pretemporada. "Saben todos lo que significa Boca para mí. Fueron dos o tres charlas con Román, aclarando algunas cuestiones y mucho más no. Hacer un análisis del equipo, del plantel, del plantel de Reserva y tratar de poder firmar y tener ya el cara a cara con Román y hablar un poco más claro", expresó el Vasco.

Por último, y aunque estuvo muy lejos de dar nombres, el DT se refirió a lo que busca y necesita un futbolista para jugar en Boca. "Personalidad, no tiene que ser ni tan viejo ni tan joven; ni ser técnico ni ser no técnico, tiene que tener personalidad y creo que hay jugadores con personalidad. Hay algunos que no han pasado un buen semestre, esperemos poder potenciarlos y alguna llegada de jugadores que nos dará un salto de calidad", graficó.

Su cuerpo técnico estará integrado por Diego Markic, su habitual mano derecha, Juan Gobet, quien se sumó en 2018, y Amr Mokhtar, egipcio al que conoció cuando dirigió a Pyramids FC. El primer preparador físico será Gustavo Roberti, mientras que resta definir el segundo y al entrenador de arqueros.

Más allá de buscar algunos refuerzos de jerarquía, Arruabarrena le prestará especial atenciones a las divisiones inferiores. Su objetivo es darles oportunidades a los chicos que crea que están en condiciones de dar el salto y elevar la competencia interna que existe en el plantel. (TyC Sports)