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Franco Balbi, principal responsable de mandar al descenso a Atenas, jugará en el equipo cordobés

El base de 36 años se sumó al equipo que dirigirá Leonardo Gutiérrez.

Franco Balbi festejó con Argentino ante Atenas. Ahora lo hará con el cordobés. Foto: LN.

Las vueltas del deporte, del amor al odio y viceversa, algo de eso marca el ejemplo de Franco Balbi.

El base que reforzó a Argentino (Junín) en la serie final por la permanencia ante Atenas, fue el principal responsable del descenso cordobés, y ahora que pudieron adquirir la plaza de Obras y se mantendrán en la Liga Nacional, Balbi será refuerzo.

 El juninenses, de 36 años, había jugado en Unión de Santa Fe y una vez eliminados se sumó a Argentino, donde promedió 15,2 puntos, 5,2 asistencias, 7,5 rebotes, 2,2 robos y una valoración de 22,5 en más de 31 minutos por juego.

El equipo que dirigirá Leo Gutiérrez había confirmado a Gonzalo Bressan y esperan poder conformar un equipo con aspiraciones.

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