Franco Balbi, principal responsable de mandar al descenso a Atenas, jugará en el equipo cordobés

Franco Balbi festejó con Argentino ante Atenas. Ahora lo hará con el cordobés. Foto: LN.

Las vueltas del deporte, del amor al odio y viceversa, algo de eso marca el ejemplo de Franco Balbi.

El base que reforzó a Argentino (Junín) en la serie final por la permanencia ante Atenas, fue el principal responsable del descenso cordobés, y ahora que pudieron adquirir la plaza de Obras y se mantendrán en la Liga Nacional, Balbi será refuerzo.

El juninenses, de 36 años, había jugado en Unión de Santa Fe y una vez eliminados se sumó a Argentino, donde promedió 15,2 puntos, 5,2 asistencias, 7,5 rebotes, 2,2 robos y una valoración de 22,5 en más de 31 minutos por juego.

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El equipo que dirigirá Leo Gutiérrez había confirmado a Gonzalo Bressan y esperan poder conformar un equipo con aspiraciones.