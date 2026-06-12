Karina Milei saludó a Bullrich por su cumpleaños y mostró una foto de unidad tras las críticas a Adorni

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, publicó una foto de la mesa política del Gobierno para saludar a Patricia Bullrich por su cumpleaños, un gesto que fue leído como una señal de respaldo tras los cuestionamientos recientes de la senadora hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ¡Feliz cumple Pato!”, escribió Karina Milei en sus redes sociales, acompañando la publicación con la imagen tomada durante el encuentro en la Casa Rosada.

La publicación se produjo horas después de que Bullrich volviera a expresar diferencias con Adorni por las explicaciones brindadas sobre su declaración jurada patrimonial.

En la fotografía difundida por la funcionaria se observa a la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza soplando una vela colocada sobre una torta, acompañada por los principales integrantes de la mesa política del oficialismo.

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Del encuentro participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, Eduardo Menem, el ministro del Interior Diego Santilli, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos Ignacio Devitt y el propio Adorni.

La reunión tuvo como eje la coordinación de la agenda legislativa del Gobierno, aunque el mensaje y la imagen compartida por Karina Milei también fueron leídos como una demostración de cohesión interna en medio de las tensiones generadas por el caso Adorni.

El único ausente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había informado previamente que no asistiría por un viaje vinculado a cuestiones personales. (N/A)