Lo sorprendieron con un arma en medio de una pelea

Un joven fue arrestado esta madrugada por la policía cuando en medio de una pelea ocurrida en la zona de boliches descubrieron que tenía un arma de fuego en su poder, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el procedimiento se produjo en el sector de calle Fuerte Argentino al 600, cuando tomaron conocimiento de una confrontación entre varias personas.

Los voceros mencionaron que mientras dispersaban a los protagonistas tomaron conocimiento de que uno de los sujetos estaba armado.

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Explicaron que a partir de la información aportada por los testigos interceptaron a Alejandro Tomás Morales, de 23 años, a quien le secuestraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros con un cargador colocado.

Las fuentes señalaron que "el arma no registraba impedimento legal, pero su portación no se encontraba autorizada".

Agregaron que en el operativo también demoraron a Agustín Jara (22), quien, según imágenes aportadas por el Centro Único de Monitoreo (CeUM), "habría facilitado el acceso al arma al abrir la puerta de su vehículo".

Por esa razón, el individuo fue imputado del delito de encubrimiento.

Finalmente, en el sitio se resguardó a un menor de 13 años y posteriormente fue entregado a sus progenitores.