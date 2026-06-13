Arrestaron a un hombre que intentó arrebatarle la cartera a una mujer

Un hombre fue arrestado anoche acusado de intentar arrebatarle la cartera a una mujer en inmediaciones del Hospital Municipal, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla señalaron que el hecho se produjo en la zona de Juan Molina y Vieytes, cuando el imputado abordó a la víctima, de 62 años, y comenzó a forcejear para sustraerle el bolso.

Al no poder consumar el robo decidió darse a la fuga, por lo que el rápido aviso al 911 puso en marcha un operativo para capturarlo.

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De esa forma, a partir de los datos brindados por la denunciante, los efectivos comenzaron a recorrer el sector con la colaboración de los operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).

Poco después, en Holdich y Vieytes, los policías aprehendieron a Miguel Ángel Parra, de 37 años.

El sujeto fue trasladado a la comisaría Segunda y quedó imputado del delito de tentativa de robo.