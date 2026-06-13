María Becerra contó que no puede tener hijos de forma natural: "Pone en riesgo mi vida·, dijo

En un podcast grabado en Miami, la cantante argentina María Becerra relató que entre 2023 y 2025 perdió cuatro embarazos: el primero, un embarazo ectópico que le reventó una trompa y le provocó una hemorragia interna; luego, dos abortos espontáneos; y finalmente un cuarto episodio que la dejó inconsciente, con convulsiones y con un pronóstico que los médicos comunicaron a su familia en los términos más crudos. Al final de ese recorrido, un diagnóstico definitivo: no puede tener hijos de manera natural porque los embarazos ponen en riesgo su vida.

El relato arranca en 2023. Becerra contó que quedó embarazada sin saber que se trataba de un embarazo ectópico. Lo describió así: “Quedé embarazada, pero no en el útero, sino en otro lugar del cuerpo. Es un embarazo malo, el bebé no puede crecer ni nacer ahí. Está mal ubicado y nunca se puede llevar a cabo porque explota", mencionó.

Lo que vino después la tomó por sorpresa. “Se me reventó una trompa y tuve una hemorragia. Mucha sangre adentro del cuerpo”, relató. Fue la primera vez que ella y su pareja, el también cantante J Rei, buscaban un bebé. Y fue también la primera de cuatro pérdidas que se extenderían a lo largo de tres años.

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Entre 2023 y 2025, la pareja continuó en la búsqueda. En ese tiempo llegaron otros tres embarazos, ninguno llegó a término. Dos fueron abortos espontáneos. Becerra fue precisa al describirlos: “No quise que pasara, simplemente pasó.” El cuarto fue el más grave.

“El último fue el que casi me mata”, dijo. Becerra perdió sus signos vitales, quedó inconsciente y tuvo convulsiones. Los médicos evaluaron la situación con un pronóstico que trasladaron directamente a su familia: “Vamos a hacer lo posible, pero es posible que ella no sobreviva. Tal vez cuando salgamos, ya no esté.” Ella misma lo definió como “tan jodidamente duro”.

Después de ese episodio llegó el diagnóstico definitivo. “No puedo tener bebés de manera natural. Ya me dijeron que no puedo, porque ponen en riesgo mi vida”, afirmó. La frase la dijo sin rodeos, con la misma economía con la que había narrado todo lo anterior. Lo que sigue a esa constatación también lo dijo con claridad. “Pero estamos en 2026. Tenemos tecnología y dinero. Todos los tratamientos y el laboratorio”, señaló. Becerra descarta la maternidad biológica natural pero no la maternidad: apunta a tratamientos de fertilidad asistida como el camino posible. “Podemos tener una familia, pero no de manera natural”, resumió. (Con información de Infobae)