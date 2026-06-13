Se cumplen dos años de la desaparición de Loan: son 17 los acusados que llegan a juicio

Pasaron dos años desde la desaparición de Loan Danilo Peña, un caso que conmocionó al país y sigue envuelto en una de las preguntas más inquietantes. El pequeño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. Desde entonces, hubo cientos de operativos de búsqueda, múltiples hipótesis y decenas de allanamientos, pero ninguna de las medidas permitió encontrar al chico.

A dos años del hecho, la investigación avanzó hasta identificar a posibles responsables y elevar la causa a juicio oral. Sin embargo, el paradero de Loan es un misterio.

Cómo fue la desaparición de Loan

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Justicia, el nene llegó aquel día a caballo junto a su papá a la casa de su abuela Catalina para participar de un almuerzo familiar. El encuentro comenzó entre las 12:30 y las 13:00.

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La última vez que fue visto ocurrió a las 13:52, cuando caminaba junto a otros adultos y chicos hacia una zona de monte. Poco más de una hora después, a las 15:26, comenzaron los llamados para advertir que el nene no aparecía.

La hipótesis principal de los investigadores sostiene que Bernardino Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Laudelina Peña aprovecharon una distracción de los familiares para apartar al nene con la excusa de ir a buscar naranjas.

Según el expediente, Laudelina convenció a una prima de Loan para que volviera a la casa y el nene se quedó solo con los adultos. Para la fiscalía, fue en ese trayecto cuando ocurrió un hecho que derivó en su sustracción y posterior ocultamiento.

La Justicia sospecha que el nene fue retirado del lugar en la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Los perros rastreadores detectaron rastros del chico en el vehículo, una de las pruebas que sostienen esa línea investigativa.

Los investigadores también concluyeron que el entonces comisario Walter Maciel montó un falso escenario de búsqueda para desviar el foco de las pericias.

En estos dos años, la única evidencia física vinculada con la desaparición del nene fue uno de sus botines en un campo vecino. Si bien en distintos momentos se intentó atribuir el hallazgo a varias personas, la Justicia determinó que fue el propio Maciel quien lo colocó en el lugar.

Quiénes son los imputados que serán juzgados

La primera audiencia del juicio será este martes en la sede del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional en la ciudad de Corrientes.

Por un lado, están los acusados de la presunta sustracción y ocultamiento de Loan: Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y Walter Adrián Maciel.

La fiscalía sostiene que el chico no se perdió en el monte, sino que fue víctima de una acción coordinada para apartarlo de su familia y ocultarlo.

En paralelo, otro grupo de diez personas también enfrentará un proceso judicial por presuntas maniobras destinadas a entorpercer la investigación. Son Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. (TN)