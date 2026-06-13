La cara más linda del invierno: las sierras amanecieron nevadas

Las precipitaciones se registran desde la madrugada en toda la comarca

Las cumbres del sistema de Ventania amanecieron este sábado cubiertas de nieve y todo indica que el paisaje se mantendrá durante el domingo, en una de las imágenes más impactantes del invierno a pocos kilómetros de Bahía Blanca.

Las autoridades del Parque Provincial Ernesto Tornquist y de la Reserva Natural Sierras Grandes confirmaron que el fenómeno ya puede observarse a menos de 700 metros sobre el nivel del mar, producto del ingreso de una intensa masa de aire frío que afecta a gran parte del sudoeste bonaerense.

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A través de sus redes sociales, ambos espacios naturales difundieron las primeras imágenes de los cerros cubiertos por un manto blanco, generando entusiasmo entre vecinos de la región y turistas que aprovechan el fin de semana largo para acercarse a la zona serrana.

Las precipitaciones se registran desde la madrugada en toda la comarca. Mientras que en las localidades ubicadas al pie de las sierras las lluvias apenas dejaron acumulados cercanos a los 2 milímetros, especialistas locales indicaron que en las zonas más altas el fenómeno se desarrolla con mucha mayor intensidad, favoreciendo una rápida acumulación de nieve.

Los pronósticos anticipan que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde de este sábado. Una vez que el cielo se despeje, el sistema de Ventania ofrecerá una postal excepcional para quienes decidan acercarse a disfrutar del paisaje.

Además, las temperaturas bajo cero previstas para la noche ayudarán a conservar la nieve acumulada en las cumbres, por lo que el domingo aparece como una oportunidad ideal para contemplar y fotografiar uno de los escenarios más atractivos que puede ofrecer el invierno en el sudoeste bonaerense.