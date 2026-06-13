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La cara más linda del invierno: las sierras amanecieron nevadas

El fenómeno ya es visible a menos de 700 metros sobre el nivel del mar y las bajas temperaturas permitirán conservar el manto blanco durante el domingo.

Las precipitaciones se registran desde la madrugada en toda la comarca

Las cumbres del sistema de Ventania amanecieron este sábado cubiertas de nieve y todo indica que el paisaje se mantendrá durante el domingo, en una de las imágenes más impactantes del invierno a pocos kilómetros de Bahía Blanca.

Las autoridades del Parque Provincial Ernesto Tornquist y de la Reserva Natural Sierras Grandes confirmaron que el fenómeno ya puede observarse a menos de 700 metros sobre el nivel del mar, producto del ingreso de una intensa masa de aire frío que afecta a gran parte del sudoeste bonaerense.

A través de sus redes sociales, ambos espacios naturales difundieron las primeras imágenes de los cerros cubiertos por un manto blanco, generando entusiasmo entre vecinos de la región y turistas que aprovechan el fin de semana largo para acercarse a la zona serrana.

Las precipitaciones se registran desde la madrugada en toda la comarca. Mientras que en las localidades ubicadas al pie de las sierras las lluvias apenas dejaron acumulados cercanos a los 2 milímetros, especialistas locales indicaron que en las zonas más altas el fenómeno se desarrolla con mucha mayor intensidad, favoreciendo una rápida acumulación de nieve.

Los pronósticos anticipan que las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde de este sábado. Una vez que el cielo se despeje, el sistema de Ventania ofrecerá una postal excepcional para quienes decidan acercarse a disfrutar del paisaje.

Además, las temperaturas bajo cero previstas para la noche ayudarán a conservar la nieve acumulada en las cumbres, por lo que el domingo aparece como una oportunidad ideal para contemplar y fotografiar uno de los escenarios más atractivos que puede ofrecer el invierno en el sudoeste bonaerense.

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