"Dibu" Martínez, pura confianza: "Estoy bien, tengo al mejor fisio"

"Dibu" miró a los periodistas que le preguntaron y tiró el gesto "positivo". Foto: AFA.

Otra señal de alivio llegó en el entrenamiento de la Selección Argentina este sábado al mediodía, a tres días del debut ante Argelia en el Mundial 2026: el arquero "Dibu" Martínez se movió en el campo de juego con guantes en ambas manos y fue más exigido que los días anteriores.

"Todo bien, todo bien, tengo al mejor fisio acá", avisó antes de irse al gimnasio a los periodistas, que le preguntaron a los gritos desde fuera de la cancha de entrenamiento si jugaba y si se sentía bien. A la primer pregunta, lógicamente no respondió.

Durante el entrenamiento, según informó desde el lugar TyC Sports, al futbolista de Aston Villa lo hicieron trabajar con más intensidad, incluso más tiempo que los días anteriores y lo hizo debajo del arco, algo que no había ocurrido hasta el momento.

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Más allá de que por momentos se lo vio tocándose la mano en la que sufrió la fractura en el dedo anular de la mano derecha desde la entrada en calor en la previa a la final de la Europa League, lo cierto es que su evolución sigue como se esperaba.

Un detalle que se pudo advertir durante la práctica fue que cada vez que iba al piso, para ponerse de pie el marplatense cargaba su peso contra la mano izquierda, incluso cuando se tiraba sobre el lado derecho.