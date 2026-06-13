Hallaron un cadáver frente al predio de entrenamiento de la selección de Irán en México

El clima de fiesta de la Copa del Mundo se vio sacudido por un macabro hallazgo en una de las ciudades sede. Un cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado dentro del baúl de un vehículo estacionado a metros del estadio Caliente de Tijuana, México, el recinto utilizado diariamente por la selección nacional de Irán para sus entrenamientos de cara al debut mundialista.

De acuerdo con información de la agencia AFP publicada por Infobae, las autoridades locales localizaron el cuerpo tras recibir reportes por un fuerte olor que emanaba de una camioneta Toyota gris con patentes del estado de California (EE.UU.), la cual permanecía estacionada frente a un supermercado ubicado justo enfrente del predio deportivo. Al abrir el maletero, peritos forenses con trajes de protección hallaron el cuerpo de la víctima envuelto en una bolsa negra y con visibles signos de violencia. Fuentes de la fiscalía precisaron que el rodado llevaba al menos tres días abandonado en el lugar.

El operativo policial se concretó minutos después de que el plantel iraní finalizara su práctica y abandonara el estadio rumbo a su hotel, ubicado a escasa distancia. A pesar del despliegue forense, la rutina del equipo conducido por la federación persa no sufrió modificaciones visibles.

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Refuerzo de seguridad

El violento episodio vuelve a poner el foco sobre los índices de criminalidad en Tijuana -ciudad fronteriza que registró más de 1.200 homicidios el año pasado debido a disputas del narcotráfico-, pero adquiere un doble impacto por el sensible entramado político que rodea a la delegación de Irán.

El seleccionado asiático se vio obligado a establecer su búnker de operaciones en territorio mexicano y no en los Estados Unidos debido al conflicto bélico en Medio Oriente. Si bien el presidente estadounidense Donald Trump dispuso un alto el fuego temporal motivado por la realización de la cita mundialista, la Cancillería iraní optó por la prudencia estratégica a la espera de la firma de un memorándum de entendimiento definitivo en los próximos días.

Por esta razón, los traslados de los futbolistas entre el hotel y el estadio Caliente son custodiados de manera permanente por camiones de la Guardia Nacional mexicana con soldados fuertemente armados.

El debut en el Mundial

A pesar del fuerte impacto de la noticia en la ciudad, las autoridades del comité organizador ratificaron que las condiciones de seguridad para los planteles están garantizadas en la previa del inicio de la competencia formal.

Irán, que disputa el séptimo mundial de su historia y el cuarto de forma consecutiva, forma parte del Grupo G del torneo. El equipo tiene previsto cruzar la frontera para hacer su debut oficial el próximo lunes 15 de junio ante Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles. Posteriormente, el combinado persa completará su participación en la primera ronda frente a Bélgica (el 21 de junio en Los Ángeles) y ante Egipto (el 26 de junio en la sede de Seattle). (NA).