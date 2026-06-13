Argentina, con la bahiense Isabella Roldán, busca el pase a semifinales en la AmeriCup U18

Las chicas argentinas festejaron ante el local México. Foto: FIBA.

Argentina venció anoche al local México, 71 a 50, en el cierre del grupo B y cruzará ante Dominicana, desde las 20.30, por los cuartos de final de la AmeriCup Femenina U18 que se disputa en Irapuato.

La bahiense Isabella Roldán jugó 12 minutos, anotó 4 puntos (0-4 en triples y 2-2 en dobles) y además bajó 3 rebotes.

Renata Scordo, por su parte, terminó con 24 unidades y 8 recobres.

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Las albicelestes habían cedido en el debut frente a Estados Unidos (113-47) y superaron a Paraguay (en la segunda presentación (84-38).

Los líderes de cada grupo (Estados Unidos y canadá) avanzaron directamente a semifinales.

Mientras que los segundos y terceros disputarán un cruce eliminatorio para completar el cuadro: Argentina-Dominicana (de acá surgirá el rival de Canadá en semifinales) y Venezuela-México (espera Estados Unidos).

Video del partido Argentina-México: