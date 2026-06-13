¡Qué buen recuerdo! Quién es el árbitro que dirigirá a la Argentina en el debut frente a Argelia

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak (45 años) será el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026,el próximo martes ante Argelia, desde las 22, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Marciniak estará acompañado por sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik como asistentes de línea.

El equipo arbitral en campo se completará con los australianos Campbell-Kirk Kawana-Waugh (4°) e Isaac Trevis (reserva).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se trata del mismo colegiado que arbitró la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 entre la albiceleste y Francia en Lusail frente a Francia, por lo que ahora tendrá el honor de dirigir el primer cotejo de los argentinos buscando retener el título.

Este no es el único antecedente de Marciniak arbitrando a la Selección argentina. El polaco también estuvo en otras dos presentaciones mundialistas.

El primero de estos antecedentes se remonta al debut de la Argentina en el Mundial de Rusia 2018, que terminó en empate 1-1 ante Islandia. En aquella ocasión, los entonces dirigidos por Jorge Sampaoli tuvieron un penal en la segunda mitad, pero Lionel Messi pateó muy flojo y el arquero rival atajó el remate.

Marciniak también dijo presente en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, en el partido donde la Argentina se impuso 2-1 frente a Australia.

Dicho encuentro comenzó con ventaja de 2-0 para los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque Australia descontó por un gol en contra de Lisandro Martínez y los últimos minutos fueron un verdadero sufrimiento para la selección que finalmente se terminaría consagrando campeona del mundo en dicha edición.