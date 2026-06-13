En vivo: Franco Colapinto clasifica en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña
Mañana domingo, a las 10, se larga la carrera principal.
Franco Colapinto gira en estos momentos en la Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que mañana domingo -a las 10- tendrá la carrera principal correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El piloto argentino tuvo las primeras prácticas libres algo complicadas, cerrando hoy con un 14° la tercera y última tanda.
Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó 13° apenas por encima en la grilla.
Ayer, en tanto, el argentino había sido 10° y 15° en las primeras sesiones en el circuito de Montmeló.
El más veloz en la última práctica libre fue George Russell (Mercedes Benz), con un tiempo de 1m15s679, por delante de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).
Kimi Antonelli (Mercedes Benz), líder del campeonato y último ganador en Mónaco, marcó el séptimo registro luego de algunas complicaciones para girar rápido por el tráfico en pista.
*El minuto a minuto de la Clasificación
11.17 ¡Buen tiempo, Franco!
Colapinto trepó al décimo lugar a falta de un minuto para el cierre y empieza a asegurar su lugar en Q2, entre los 16 mejores tiempos.
11.11hs: Marcó el rtimo
Lewis Hamilton (Ferrari) se posiciona primero, tras un vuelta con un tiempo de 1m15s625.
11.09hs: Primer tiempo de Franco
En su primera vuelta cronometrada, Colapinto quedó apenas por detrás de Pierre Gasly y deberá esperar el desarrollo de la Q1 para ver si se mantiene dentro de los clasificados a la Q2.
11hs: ¡Arrancó la Clasificación!
Franco Colapinto buscará mejorar lo hecho en las pruebas, para conseguir una mejor posición de largada para mañana.
10.55hs: ¡Se viene la Qualy!
Los 22 pilotos de la parrilla buscarán su mejor posición para la partida del Gran Premio, que se largará mañana a las 10.