En vivo: Franco Colapinto clasifica en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña

Franco Colapinto gira en estos momentos en la Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña, que mañana domingo -a las 10- tendrá la carrera principal correspondiente a la séptima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino tuvo las primeras prácticas libres algo complicadas, cerrando hoy con un 14° la tercera y última tanda.

Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó 13° apenas por encima en la grilla.

Ayer, en tanto, el argentino había sido 10° y 15° en las primeras sesiones en el circuito de Montmeló.

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El más veloz en la última práctica libre fue George Russell (Mercedes Benz), con un tiempo de 1m15s679, por delante de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Kimi Antonelli (Mercedes Benz), líder del campeonato y último ganador en Mónaco, marcó el séptimo registro luego de algunas complicaciones para girar rápido por el tráfico en pista.

*El minuto a minuto de la Clasificación

11.17 ¡Buen tiempo, Franco!

Colapinto trepó al décimo lugar a falta de un minuto para el cierre y empieza a asegurar su lugar en Q2, entre los 16 mejores tiempos.

11.11hs: Marcó el rtimo

Lewis Hamilton (Ferrari) se posiciona primero, tras un vuelta con un tiempo de 1m15s625.

11.09hs: Primer tiempo de Franco

En su primera vuelta cronometrada, Colapinto quedó apenas por detrás de Pierre Gasly y deberá esperar el desarrollo de la Q1 para ver si se mantiene dentro de los clasificados a la Q2.

11hs: ¡Arrancó la Clasificación!

Franco Colapinto buscará mejorar lo hecho en las pruebas, para conseguir una mejor posición de largada para mañana.

10.55hs: ¡Se viene la Qualy!

Los 22 pilotos de la parrilla buscarán su mejor posición para la partida del Gran Premio, que se largará mañana a las 10.