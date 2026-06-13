El fútbol americano aporta sus estadios para el más popular de los deportes

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Once estadios ubicados en suelo norteamericano servirán para la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, todos ellos pertenecen a equipos de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Lumen Field. Inaugurado en 2002, en Seattle. Capacidad para 69.000 espectadores y una estructura de techo que cubre las gradas y una sección de asientos en forma de pirámide.

Levi's. Inaugurado en 2014 en Santa Clara, California, sede de los San Francisco 49ers, con capacidad para 71.000 espectadores, se define por su estructura de acero blanco.

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SoFi. Inaugurado en 2020 en Inglewood, California. Tiene capacidad de 70.000 personas. Su cubierta tiene forma de lágrima, una estructura porosa compuesta por paneles de aluminio.

Arrowhead. Inaugurado en 1972 en Kansas City, Missouri. Es el más antiguo. Tiene un techo ondulado a lo largo del borde superior de la grada y capacidad para 73.000 espectadores.

AT&T. Inaugurado en 2009 en Arlington, Texas. Sede de los Dallas Cowboys. Alberga 94.000 espectadores. Dos arcos de acero sostienen un techo retráctil.

Mercedes-Benz. Inaugurado en 2017, sede de los Atlanta Falcons. Con capacidad para 75.000 espectadores su techo retráctil son ocho pétalos en voladizo revestidos de ETFE que se abren en forma de molinete.

NRG. Inaugurado en 2002 en Houston, Texas. Tiene techo retráctil, capacidad para 72.200 espectadores y cerramiento de muros de vidrio a lo largo de la fachada.

Gillette/Boston. Inaugurado en 2002 en Foxborough, Massachusetts. Tiene una capacidad para 66.000 espectadores. El diseño se basa en las características físicas del terreno.

Lincoln Financial Field. Inaugurado en 2003 en Filadelfia para los Philadelphia Eagles. Con una capacidad para 69.000 espectadores. Las alas del techo se extienden sobre los asientos.

Hard Rock. Inaugurado en 1987 en Miami Gardens, Florida. Se le adicionó una cubierta, estructura ligera que cubre la mayor parte de los asientos.

Estadio MetLife. Inaugurado en 2010, aquí se jugará la final. Sede de los New York Giants. Tiene capacidad para 82.500 espectadores. Allí se jugará la final. Su exterior es una piel de aluminio.