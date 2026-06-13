Arrestaron a James Harden en Houston por portación de arma

James Harden, afuera y adentro de la cancha, con Cleveland. Fotos: NY Post.

James Harden, base/escolta de Cleveland Cavaliers en la NBA, fue arrestado esta madrugada en Houston por un delito menor, relacionado con armas.

Según el portal "Houston Chronicle", con sede en Texas, la exestrella de Houston Rockets fue arrestada y luego puesta en libertad bajo fianza. El cargo que consta en los registros es portar un arma a la vista en un vehículo.

Según los informes, el incidente ocurrió alrededor de las 3.40 de esta madrugada en el centro de Houston. Harden conducía un Mercedes, parte de un grupo de vehículos que circulaban por la zona.

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De acuerdo con los documentos judiciales publicados por "Houston Chronicle", después de que otro vehículo se detuviera cerca de la calle Jefferson, Harden se detuvo con su propio auto.

Durante el encuentro con la policía, un agente observó un arma en el portavasos del coche. Según la reconstrucción de los hechos, Harden declaró a los agentes que el arma era suya. Acto seguido, fue arrestado y trasladado a la cárcel del condado de Harris.

El jugador fue puesto en libertad poco después bajo fianza, comprometiéndose a comparecer ante el tribunal el 22 de junio.

Por el momento, no se dispone de más detalles oficiales sobre las circunstancias del incidente ni sobre las demás personas implicadas.