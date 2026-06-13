Mirá el curioso método que emplea la Selección española para combatir el calor

Uno de los problemas que están viviendo algunas de las selecciones en la Copa del Mundo 2026 son las altas temperaturas, que suelen afectar el rendimiento, por lo que España parece que ya encontró una solución para poder elevar su nivel.

El combinado de la Roja, dio a conocer algunos métodos para poder reducir las temperaturas corporales de los jugadores y con ello, también quitarles un poco de la fatiga.

Carlos Cruz, preparador físico del equipo, reveló el secreto para poder ayudarse a combatir las temperaturas.

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Primero dio a conocer un chaleco que tiene como bolsas de hielo.

“Los chalecos que tenemos aquí, nos ayudan a recuperar de una manera más eficiente al jugador, reduciendo la temperatura corporal, y a partir de ello los ponemos para que la fatiga se retarde un poquito y que luego la recuperación, sea un poquito más rápida”, explicó.

El preparador físico de España, también reveló que suelen usarlos después de los entrenamientos, aunque también lo hacen entre calentamientos y partidos.

“La estamos aplicando después de los entrenamientos para ayudar a la recuperación, pero también lo podríamos aplicar antes, sobre todo, por ejemplo, cuando salgamos de calentamiento, entre calentamiento e inicio de partido, para ayudar a reducir esa temperatura corporal y a partir de ahí, que el jugador se sienta, más recuperado y en mejores condiciones”, contó.