Regional Pampeano: Sociedad Sportiva se prendió arriba y Argentino cayó de local

Con la victoria conseguida en su debut como visitante y por el triunfo conseguido en nuestra ciudad, Sociedad Sportiva y Universitario (Mar del Plata) respectivamente se convirtireon en únicos líderes del campeonato Regional Pampeano A de rugby.

Las Palomas reafirmaron la tendencia ganadora de los últimos años ante este rival y se llevaron la victoria en su visita a San Ignacio por 43 a 23.

Además, el equipo de nuestra ciudad agregó otro partido ganado a una racha que se extendió a 15 cotejos consecutivos desde que comenzó la temporada 2026..

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La victoria parcial también favoreció al XV bahiense por 24-13, en partido arbitrado por Mariano Scianna (Mar del Plata).

En las preliminares también hubo éxitos Paloma por 34-3 en Intermedia y por 31-14 en Preintermedia.

Las Palomas ganaron punto bonus por tries de Patricio Cantalejos (2), Báncora, Pedro Zorzano, Gerónimo Rivas Pompei y un try penal. Las conversiones (4) y un penal anotados por Mateo Köhler.

En nuestra ciudad Argentino concretó su estreno como local y en la cancha principal, que permaneció varios meses recuperando su césped luego de los trabajos de reacondicionamiento a raíz de la inundación.

El Chancho perdió ante Universitario (Mar del Plata) por 62 a 18, partido que fue arbitrado por Esteban Szelagowski (Sur).

Al cabo del primer tiempo el triunfo parcial también fue para la visita, por 33-13.

Los puntos del conjunto bahiense fueron tries de Agustín Grunewald (7m.), Baltazar Montero (33m.) y Francisco Muñiz Bullrich (74m.). Los 3 puntos con el pie fueron de Pedro Selvarolo.

Universitario también se llevó los 5 puntos en Intermedia (52-0) y en Preintermedia (52-12).

En otros partidos de la segunda fecha el último campeón Mar del Plata Club derrotó a Comercial por 39-22 como visitante y Sporting obtuvo su primer éxito al superar a Los Cardos 31-24 como huésped.

El Regional Pampeano A sufrirá ahora un parate de dos fines de semana y retomará su programa el sábado 4 de julio con Sociedad Sportiva-Comercial, Mar del Plata Club-Argentino, Sporting-San Ignacio y Universitario M-Los Cardos.

Regional Pampeano B

Este sábado se jugaron dos encuentros correspondientes a la fecha 2 del segundo nivel del campeonato regional.

Uncas 24-Pueyrredón 23 y Los 50 (Tandil) 43-Biguá 6.

Como ya informamos, Universitario de nuestra ciudad jugará este domingo como local ante Unión del Sur (Mar del Plata) a las 14 en Primera y desde las 12.30 en Intermedia.

Este domingo también se jugará el otro encuentro, entre Estudiantes (Olavarría) y Los Miuras (Junín) a las 14.45.