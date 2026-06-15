Así le fue a la Selección argentina en todos sus debuts en Mundiales

La Selección Argentina tendrá su estreno en el Mundial 2026 este martes por la noche, cuando se enfrente con su par de Argelia por la primera fecha del Grupo J, desde las 22.

La de esta edición será la decimonovena participación de albiceleste en un Mundial, competencia que ganó en 1978, 1986 y 2022.

A lo largo de su historia, la Argentina se caracterizó por tener serias complicaciones en sus debuts mundialistas, ya que ganó en 10 de ellos, empató en dos ocasiones y perdió en otros seis. Además, la última vez que ganó por más de un gol en un estreno fue el 4-0 ante Grecia en Estados Unidos 1994.

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Los últimos debuts en Mundiales le traen malos recuerdos a la Selección argentina, ya que en Rusia 2018 protagonizó un verdadero papelón al igualar 1-1 ante Islandia, mientras que en Qatar 2022 sufrió un golpe durísimo al caer 2-1 frente a Arabia Saudita, aunque finalmente se logró reponer para gritar campeón unas semanas después.

Historial de debuts

- Uruguay 1930: Triunfo 1-0 vs. Francia

- Italia 1934: Derrota 2-3 vs. Suecia

- Suecia 1958: Derrota 1-3 vs. Alemania Occidental

- Chile 1962: Victoria 1-0 vs. Bulgaria

- Inglaterra 1966: Empate 0-0 vs. España

- Alemania 1974: Derrota 2-3 vs. Polonia

- Argentina 1978: Victoria 2-1 vs. Hungría

- España 1982: Derrota 0-1 vs. Bélgica

- México 1986: Victoria 3-1 vs. Corea del Sur

- Italia 1990: Derrota 0-1 vs. Camerún

- Estados Unidos 1994: Victoria 4-0 vs. Grecia

- Francia 1998: Victoria 1-0 vs. Japón

- Corea/Japón 2002: Victoria 1-0 vs. Nigeria

- Alemania 2006: Victoria 2-1 vs. Costa de Marfil

- Sudáfrica 2010: Victoria 1-0 vs. Nigeria

- Brasil 2014: Victoria 2-1 vs. Bosnia y Herzegovina

- Rusia 2018: Empate 1-1 vs. Islandia

- Qatar 2022: Derrota 1-2 vs. Arabia Saudita (NA).