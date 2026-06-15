Primer programa universitario para la formación de dirigentes deportivos en la ABB

El Primer Programa Universitario de Formación en Gestión y Dirigencia de Entidades Deportivas desarrollará la la Asociación Bahiense de Básquetbol.

Se trata de una propuesta desarrollada junto a la Universidad Salesiana y el Instituto Superior Juan XXIII, buscando brindar herramientas de gestión, liderazgo, comunicación y aspectos legales a quienes forman parte de clubes y organizaciones deportivas.

La iniciativa está destinada a dirigentes, integrantes de comisiones directivas, entrenadores, árbitros, oficiales de mesa, colaboradores, estudiantes y personas interesadas en incorporarse a funciones de conducción dentro del deporte.

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Según explicaron desde la ABB, el programa surge a partir de una necesidad cada vez más presente en las instituciones deportivas.

“Hoy los clubes enfrentan desafíos que van mucho más allá de la competencia. La gestión institucional, la comunicación, la planificación y los aspectos legales requieren cada vez más capacitación. Creemos que fortalecer a los dirigentes es fortalecer a los clubes y a toda la comunidad deportiva”, fue la explicación institucional.

Inscripciones

Las clases comenzarán el próximo 24 del corriente y se desarrollarán durante cuatro encuentros consecutivos, los miércoles de 19 a 21.

La inscripción ya se encuentra abierta a través del formulario disponible en el Instagram oficial de la Asociación Bahiense de Básquet, en la página web institucional y en el canal oficial de WhatsApp.

Las horas

La capacitación tendrá una duración de 16 horas certificables y se desarrollará bajo modalidad híbrida, combinando encuentros presenciales y virtuales.

Cuatro módulos

El programa estará dividido en cuatro módulos. El primero estará dedicado al rol del dirigente deportivo y será dictado por Natalia Richotti y Martín Martinese.

El segundo abordará la estructura del básquetbol organizado y estará a cargo de Maia Richotti y Facundo Petracci.

La comunicación institucional y la gestión corporativa serán los ejes del tercer módulo, que será dictado por Adrián Mandará, mientras que el cierre estará dedicado a los aspectos legales para la gestión de entidades deportivas, con clases a cargo de la abogada Vanesa Conforti y miembros del Tribunal de Penas de la ABB.

Desde la entidad remarcaron que la propuesta representa mucho más que una capacitación puntual y que forma parte de una visión de largo plazo vinculada al desarrollo institucional del deporte.

“Queremos abrir una puerta hacia el futuro. Bahía Blanca tiene una enorme historia dentro del básquet y creemos que también puede ser una referencia en formación, gestión e innovación deportiva. Este programa es un primer paso para seguir fortaleciendo la educación deportiva y generar nuevas oportunidades para quienes trabajan todos los días por nuestros clubes”, destacaron.