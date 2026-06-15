Agenda, día 5: debutan España, Uruguay y la Selección de Tim Payne

Con cuatro partidos, continúa la acción en el Mundial de la FIFA, que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos.

La primera fecha de la fase de grupos marcará el debut de Uruguay, España y Nueva Zelanda, la Selección de Tim Payne, el jugador que se volvió tendencia en las redes sociales en la previa del torneo.

Esta es la programación del lunes:

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*España vs Cabo Verde

-Hora: 13

-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

-TV: Paramount+ y DSports

*Bélgica vs Egipto

-Hora: 16

-Estadio: Lumen Field (Seattle)

-Árbitro: Ramon Abatti (Brasil)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports

*Arabia Saudita vs Uruguay

-Hora: 19

-Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

-Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, , Paramount+, Disney+ Premium y DSports

*Irán vs Nueva Zelanda

-Hora: 22

-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)

-Árbitro: César Arturo Ramos (México)

-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports