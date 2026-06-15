Agenda, día 5: debutan España, Uruguay y la Selección de Tim Payne
Mañana será el turno de Argentina.
Con cuatro partidos, continúa la acción en el Mundial de la FIFA, que se desarrolla en México, Canadá y Estados Unidos.
La primera fecha de la fase de grupos marcará el debut de Uruguay, España y Nueva Zelanda, la Selección de Tim Payne, el jugador que se volvió tendencia en las redes sociales en la previa del torneo.
Esta es la programación del lunes:
*España vs Cabo Verde
-Hora: 13
-Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
-Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)
-TV: Paramount+ y DSports
*Bélgica vs Egipto
-Hora: 16
-Estadio: Lumen Field (Seattle)
-Árbitro: Ramon Abatti (Brasil)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports
*Arabia Saudita vs Uruguay
-Hora: 19
-Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
-Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
-TV: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, , Paramount+, Disney+ Premium y DSports
*Irán vs Nueva Zelanda
-Hora: 22
-Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)
-Árbitro: César Arturo Ramos (México)
-TV: TyC Sports, TyC Sports Play, , Paramount+ y DSports