En Estrella, Napostá, Bahiense y Pueyrredón, a las 20, se ponen en marcha los cuartos de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los cuatro mejores equipos de la fase regular Estrella (1º), Napostá (2º), Bahiense del Norte (3°) y Pueyrredón (4°) vuelven a jugar hoy, desde las 20, después de 18 días de su última presentación, iniciando como locales los cuartos de final de de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

En el barrio San Martín, Estrella empezará a defender el número 1, recibiendo a Leandro N. Alem, el último clasificado a esta instancia -el jueves- y único que pasó con desventaja de localía en la Reclasificación, tras eliminar a Pacífico (7º), 2-1.

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En el clásico de la Avenida, Napostá (2º) esperará por Liniers (8º), que venció a Olimpo (2-0) y lleva 11 días sin jugar.

En el Manu Ginóbili, Bahiense del Norte (3º) aguardará por Villa Mitre (6º), que necesitó de tercer partido (2-1) frente a Barrio Hospital (11º) y hoy cumple exactamente una semana de su último juego.

Mientras que Pueyrredón (4º) será anfitrión de Estudiantes (5º), que dejó en el camino (2-0) a Independiente (12º) hace 11 días.

Los segundos encuentros, invirtiendo las localías, se disputarán el próximo jueves.





Estrella (1º)-L.N. Alem (10º)

Estrella, el equipo que superó ampliamente las expectativas en la fase regular, tendrá la difícil misión de ratificar su condición de Nº1 frente a L.N. Alem, un equipo que fue creciendo, básicamente, por el poder ofensivo de Jean-Luc Wilson, la mayor participación del venezolano Eduardo Ríos (llegó lesionado y se prolongó su recuperación) y la incorporación de Emilio Giménez (exVilla Mitre).

El auriazul terminó con ocho triunfos consecutivos y es el único que ganó todos los partidos como local (6).

Alem, por su parte, perdió en sus cuatro primeras salidas, aunque después venció en las tres siguientes (incluyendo los dos partidos de playoffs ante Pacífico).

En el único enfrentamiento entre ambos, disputado también en el Luis Álvarez, venció Estrella, 92 a 89, con un triple en el cierre de Santiago Quiroga.

Carlos Balmaceda sigue a Jean-Luc Wilson.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Sam Inglera.

Novedades: Estrella enciende velas para que la lesión en el escafoides de la mano derecha de Carlos Balmaceda no sea una fractura. De confirmarse, estaría descartado automáticamente. Por estas horas aguardan el informe de la tomografía realizada ayer al mediodía.

En tanto, Alem la única baja continúa siendo Patricio Zapata.

Napostá (2º)-Liniers (8º)

Napostá y Liniers debutaron en el torneo enfrentándose en el Antonio Palma, con triunfo local, 80 a 76.

El albiazul finalizó una posición por debajo de su objetivo y sin la contundencia que sugería en la previa -por nombres- el renovado plantel. De todos modos, continúa siendo el principal candidato. Fue el único invicto de visitante en fase regular y de local sumó tres triunfos y dos derrotas.

Liniers, por su parte, rompió la tendencia que había generado de tres derrotas, tres victorias y tres caídas, porque con el último triunfo sumó cuatrotriunfos en fila.

Nicolás Quiroga se queda con el rebote ante Marcos Diel.

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.⁩

Novedades: en los locales están todos para jugar y la visita no cuenta con Nicolás Ramos (esguince).

Bahiense (3º)-Villa Mitre (6º)

Bahiense terminó la fase regular con triunfos justamente ante Villa Mitre 84-74 (69-69) y Pacífico: 92-71, en este último juego, convirtiendo su mayor puntuación.

El tricolor, irregular por cierto, en sus últimos siete partidos perdió tres anotando 74, 54 y 67, mientras que en los cuatro triunfos convirtió 90, 96, 95 y 98.

Nacho Alem, acorralado por la defensa de Bahiense.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: en Bahiense quedó descartado Tomás Bonivardo (fisura en un hueso del pie). En Villa Mitre, por primera vez están todos a disposición, incluidos Alejo Blanco y Lautaro Cavero, más allá que se recuperaron de sus lesiones, no se encuentran 100% desde lo físico y basquetbolístico.

Pueyrredón (4º)-Estudiantes (5º)

Pueyrredón y Estudiantes se enfrentaron en la penúltima fecha de la fase regular, con triunfo de Pueyrredón, como local, 83 a 57.

Purre se metió entre los cuatro directamente y el albo quedó a las puertas, siendo el cruce entre los dos equipos de menos diferencia en las posiciones.

Ambos tienen una similitud estadística y es cómo intercalaron triunfos y derrotas.

Purre desde la sexta fecha festejó en casa y cayó afuera: GL (ganó de local), PV (perdió de visita), GL, PV, GL y PV.

El albo, por su parte, fue de dos en dos a partir de la cuarta programación y hasta los playoffs: GL, GV, PL, PV, GL, GL, PV, PV, GL y GV.

Nahuel Dulsan define ante Sebastián Ranieri, en duda para hoy.

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Arcas, Mariano Enrique y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: Purre sufrirá toda la serie la sensible baja de Fernando Alfonso, lesionado en un tobillo. En tanto, el albo tiene en duda a Sebastián Ranieri, quien se resintió de la dolencia en la espalda.