Túnez echó a su entrenador en pleno Mundial, tras la goleada ante Suecia

Sabri Lamouchi, el entrenador francés de Túnez, primer cesanteado en la Copa del Mundo 2026. Foto: FIFA.

El Mundial de fútbol 2026 se cobró en las últimas horas el despido del entrenador del seleccionado de Túnez, que ayer perdió ante Suecia por 5 a 1.

La goleada cayó tan mal que poco después del encuentro la federación tunecina decidió cesantear a su DT, Sabri Lamouchi.

Lamouchi había asumido el cargo el pasado 14 de enero y apenas alcanzó a dirigir cinco encuentros oficiales. Su balance fue de un triunfo, un empate y tres derrotas, con apenas dos goles convertidos y once recibidos, una estadística que terminó pesando en la evaluación de su gestión.

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En su carrera deportiva como DT, Lamouchi (54 años) también dirigió a Costa de Marfil a la que clasificó al Mundial de Brasil 2014. Pero al no superar la fase de grupos, renunció.

A nivel clubes dirigió al Nottingham Forest en 2019.

Ahora, el duro revés sufrido ante el seleccionado europeo dejó al combinado africano en una situación comprometida desde el inicio del certamen. La imagen mostrada por Túnez en su debut generó preocupación entre los dirigentes, que optaron por realizar un cambio inmediato con el objetivo de revertir el rumbo antes de la segunda presentación.

Túnez deberá reorganizarse rápidamente para afrontar un compromiso clave ante Japón. Con la necesidad imperiosa de sumar puntos, el conjunto africano buscará recuperarse del golpe deportivo e institucional para seguir con chances de clasificación en un grupo que comenzó de la peor manera.