El pronóstico: cómo estará el tiempo este lunes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este lunes 15 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca,

Por la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará fresco y soleado, con viento moderado del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del martes una temperatura de 9 grados.