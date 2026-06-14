El pronóstico: cómo estará el tiempo este lunes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 15 de junio en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este lunes 15 de junio una jornada con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca,
Por la mañana el tiempo será frío y soleado, con viento leve del sector noroeste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará fresco y soleado, con viento moderado del noroeste. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se prevé fría con cielo despejado, y se estima para las 00 del martes una temperatura de 9 grados.