Se realizó el acto por los 150 años de Gral. Daniel Cerri

Con un gran marco de público, el intendente Federico Susbielles encabezó los festejos por el 150° aniversario de General Daniel Cerri junto a autoridades políticas, civiles y militares.

Las actividades se concentraron en la emblemática plaza Andrés Morel, donde vecinos, referentes sociales y familias se dieron cita para conmemorar este hito histórico en la vida de la localidad.

El intendente municipal, junto al delegado y miembros del gabinete presenciaron el tradicional desfile cívico-militar. El paso de las delegaciones reflejó el entramado vivo de Cerri, contando con la participación activa de representantes de entidades deportivas, instituciones sociales, establecimientos educativos y agrupaciones de la sociedad civil, quienes fueron ovacionados por el público presente.

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“Quiero agradecer especialmente a cada institución, a cada cerrense por su manera de ser, por ese faro que son para toda persona de bien y para toda el partido de Bahía Blanca. Pero también quiero tomar compromisos, porque es una fecha importante, y a mí como intendente me gusta que me exijan y que me pidan que Cerri como localidad esté mejor porque es lo que los cerrenses realmente merecen”, expresó Susbielles.

“Cuando uno quiere a una ciudad, quiere a sus vecinos y quiere mejorar realidades, lo que tiene que hacer es trabajar y poner presupuesto, porque sin presupuesto no va a haber mejoras. Y lo que Cerri necesita es mejorar”, remarcó el jefe comunal, para repasar luego las obras alcanzadas durante su gestión.

Susbielles destacó el avance en pavimento e iluminación para Cerri, además de la recuperación de escuelas y clubes afectados tras las dos catástrofes sufridas, pero principalmente hizo hincapié en los logros para superar un déficit histórico de la localidad como el suministro de agua.

“En primer lugar, estamos avanzando con las cisternas de Patagonia y Bosque Alto, que están lejos de acá, pero que van a permitir, esas cisternas, que mejore la presión de todo el distrito y que tengamos realmente en la localidad el servicio que merecemos. Al entrar a la localidad estaba viendo también claramente la obra que está en marcha de 2.800 millones de pesos, que es el recambio y la ampliación del acueducto, que eso va a generar un impacto más rápido para mejorar la calidad en el próximo verano”, adelantó.

También remarcó la importancia de las obras hidráulicas que se desarrollan sobre calle San Martín y el avance del estudio integral de toda la cuenca aguas arriba para proteger a toda la localidad.

Asimismo agradeció al Consorcio del Puerto por el proyecto a punto adjudicarse para la construcción del nuevo muelle de pescadores, que tendrá una longitud de 82 metros y una inversión de 5.300 millones de pesos : “una obra importante que recupera parte de la identidad de Cerri y que sin lugar a dudas todos los cerrenses y todos quienes habitan ese lugar lo van a saber valorar”.

Sobre el cierre de su discurso, el intendente hizo un importante anuncio: la ampliación de su centro de salud con el aporte de la firma TGS, a cuyas autoridades agradeció por el compromiso permanente con la localidad: “serán más de 400 metros cuadrados nuevos que van a darle a Cerri la calidad en su centro de salud que los vecinos merecen”, subrayó Susbielles.

Por su parte, el delegado de la localidad Carlos Michelangeli, manifestó su profundo agradecimiento a la comunidad por el esfuerzo constante y mancomunado: “estoy orgulloso de representar a esta enorme masa de trabajadores y de instituciones que fue creando lazos donde el bien común es el ADN que nos distingue y que nos levanta cada vez que nos caemos, manifestó.

“Nos levantamos con fe, con coraje, con ganas de trabajar porque en el trabajo y la producción, como dice nuestro himno, está nuestro progreso que nos trajo hasta este presente y nos llevará a un futuro que sin dudas será mejor”, concluyó Michelangeli.

La celebración continuará durante toda la jornada con la reapertura formal a partir de las 14 de la ex Lanera Argentina, un espacio histórico y emblemático de Cerri, recuperado como centro ferial y de actividades culturales, donde se presentarán artistas y peñas locales, y que tendrá como corolario el recital de la banda Kaiser Carabela.