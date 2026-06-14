Arrancó la obra para transformar al ex zoológico de la ciudad

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con la colocación del obrador, las primeras tareas de replanteo y el inicio del movimiento de suelos comenzó la construcción del denominado parque ambiental, el cual ocupará el espacio donde hasta 2013 funcionó el zoológico del parque Independencia.

La obra es financiada con aportes provinciales, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires.

Los trabajos están a cargo de la empresa Guigivan SRL, que tiene sede en la localidad bonaerense de Chacabuco, que cotizó los trabajos en 1.326 millones de pesos.

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La segunda propuesta más baja en la licitación realizada en septiembre de 2025 fue presentada por GT Construcciones, de Lomas de Zamora, con $ 1.602.170.550, mientras que dos empresas locales, Probrás Bahía SRL y Coince SA, valoraron los trabajos en u$s 1.012.407 –tomando el valor del dólar a $ 1.360—y $ 3.186 millones respectivamente.

La propuesta

La intervención a realizar consiste en el diseño de un paseo dentro del paseo, un parque ambiental con características propias ocupando un sector del parque Independencia, a partir de su tratamiento paisajístico, la recuperación y adaptación de algunas edificaciones existentes, la construcción de un edificio para usos múltiples y una variada forestación.

Se pondrán en valor obsolescencias existentes, se sumarán equipamientos lúdicos, educativos y productivos que contarán con un recorrido buscando fomentar la educación ambiental y que lo potencie como un ámbito comunitario, mejorando el barrio y la calidad de vida del vecino. La intervención tiene un plazo de 120 días.

El proyecto

El parque Ambiental contará con dos portales indicando sus accesos y tendrá un conjunto de sendas peatonales recorriendo el sector. La forestación se hará con especies autóctonas, las cuales se podrán identificar mediante una cartelería específica.

El proyecto incluye un patio de juegos infantiles, un salón de usos múltiples, un sector para oficinas y baños. Habrá espacios destinados a huerta y a esparcimiento, con la generación de pérgolas y la colocación de bancos, cestos y luminarias.

Las pérgolas se ubicarán en coincidencia con las que fueran jaulas del ex zoológico, las cuales serán readecuadas, y equipadas con mesas y bancos.

El proyecto se basa en varias consideraciones elaboradas desde la municipalidad, prestando atención al uso de las obras preexistentes y respetando los lineamientos del proyecto de puesta en valor ganador del concurso realizada en 2021.

El proyecto incluye un diseño verde, el cual utiliza especies de distintas regiones, de modo que el lugar funcione como un centro de interpretación. Se trazarán canteros con formas orgánicas, definiendo distintos macizos con vegetación arbustiva y herbácea acompañando los senderos. El parque ambiental conforma la anteúltima etapa del proyecto final del parque.

El concurso, las etapas

En marzo 2021 se definió la propuesta ganadora del Concurso provincial de anteproyectos para la re funcionalización y puesta en valor del Parque Independencia, organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia y promovido desde la municipalidad.

El concurso apuntó a generar una propuesta que permita crear conciencia sobre la importancia de este espacio y el trabajo ganador propuso “generar un referente urbano-arquitectónico cultural”.

Desde entonces se han concretado tres etapas del diseño, algunas iniciadas durante la anterior gestión municipal, otras retomadas por la actual, luego de algunos meses de paralización de los trabajos.

Con la puesta en marcha del parque ambiental solo queda pendiente una última etapa, la cual consiste en la construcción de una calle recostada sobre el límite del parque con el Tiro Federal, enlazando las calles Balboa y D`Orbigny. Su trazado generará un espacio recreativo al tiempo de sumar un sector hoy ignorado y sin uso.

Un poco de historia

El Parque de la Independencia (tal su nombre oficial) nació por ordenanza del Concejo Deliberante del 13 de enero de 1911, ocupando la chacra 428 y pensado como un espacio recreativo.

La iniciativa perteneció a Augusto Brunel, presidente del Tiro Federal, a partir de una idea original del general Pablo Riccheri, quien propuso destinar al lugar a “ejercicios físicos, tiros y baños de natación”.

Dentro de las 32 hectáreas se ubicó un jardín zoológico, espacio que alcanzó fisonomía propia y donde podían verse, en un primer momento, águilas del Chubut, gallinas de Guinea, cigüeñas, un guanaco, una comadreja, ciervos, jabalíes y faisanes dorados.

Con el tiempo se fueron sumando atracciones, algunas desaparecidas --por caso un acuario y el edificio que contenía el panorama de Bahía Blanca de Augusto Ferrari—, piletas de natación, pista de equitación, jardín botánico y feria de pulgas.