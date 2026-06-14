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Resumen de 2 minutos: mirá cómo llegó a 45 puntos Jalen Brunson, MVP de las finales de la NBA

El zurdo fue determinante en la serie que le ganaron a los Spurs: 4-1.

El MVP levanta el trofeo. Foto: NBA.

Es tomarse sólo dos minutos y observar detenidamente cada movimiento de Jalem Brunson, haciendo sencillo lo que parece difícil para convertir 14 de 27 en tiros de campo (incluídos 4-7 en triples), además de 13-15 en libres.

Así completó los 45 puntos, de los 94 de su equipo, New York Knicks, que le ganó a los Spurs y fue campeón de la NBA, sellando la serie 4-1.

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El resumen de este base de 1m88:

Además del liderazgo del MVP, los Knicks tuvieron gran aporte de Karl Anthony-Towns y unosmuy buenos playoffs de OG Anunoby inolvidables, fundamentalmente, por el doble del cuarto juego que coronó la remontada de -29.

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