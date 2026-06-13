Tragedia en Brasil: murió una joven tras ser lanzada desde 40 metros sin cuerda de seguridad

Una joven de 21 años murió hoy sábado en Brasil tras ser lanzada desde una altura de 40 metros durante una actividad de "rope jump" (salto con cuerda) sin que se le hubiera colocado el equipo de seguridad, informaron autoridades locales.

La víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas y el episodio ocurrió en el Puente del Esqueleto, en el municipio de Limeira, interior del estado de San Pablo.

Rodrigues de Freitas participaba de una actividad coordinada por dos empresas que se encargan del salto en una zona de rocas y sierras, pero los instructores olvidaron ponerle el equipo de seguridad para evitar impactar con el suelo. En tanto, videos difundidos en redes sociales muestran a varias personas transportando a la víctima hasta el punto de salto.

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Segundos después de que fuera lanzada al vacío, se escuchan gritos de alarma en los que algunas personas advierten que faltaba la cuerda de seguridad, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Las autoridades informaron que, tras el accidente, dos de los sospechosos intentaron escapar hacia una zona boscosa cercana. Ambos fueron localizados posteriormente mediante un operativo de búsqueda y en total seis personas fueron detenidas y trasladadas para prestar declaración ante la policía.__IP__

Equipos del Cuerpo de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias acudieron al lugar, pero la muerte de la joven fue constatada en el sitio del accidente. (N/A)