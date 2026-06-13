Escándalo mundialista: Ghana protestó ante Canadá por negarle la visa a Thomas Partey

El Gobierno de Ghana elevó este sábado una queja formal ante Canadá por su negativa a expedir un visado al jugador Thomas Partey para disputar el Mundial 2026, situación que le impide al futbolista estar presente en el partido contra Panamá del próximo 17 de junio en la ciudad de Toronto.

Las autoridades migratorias canadienses tomaron la determinación tras evaluar que el excentrocampista del Arsenal, de 32 años de edad y que actualmente se desempeña en el Villarreal de la liga española, enfrenta un proceso penal en el Reino Unido donde será juzgado en 2027 por graves denuncias de abuso.

Ante este escenario, el departamento de inmigración del país norteamericano denegó la solicitud de ingreso basándose en procedimientos que, según remarcó el Ministerio de Exteriores ghanés, "no han dado lugar a ninguna condena ni declaración judicial de culpabilidad”, motivo por el cual la cancillería de la nación africana reafirmó el principio de presunción de inocencia y criticó que se apoyen en acusaciones que aún no fueron validadas por los tribunales.

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"Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que la dependencia de cargos no probados en ausencia de una resolución judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad", señala el comunicado emitido por el gobierno del país damnificado deportivamente.

Las autoridades ghanesas manifestaron su rechazo absoluto a la postura de Ottawa y advirtieron sobre las medidas que implementarán en las próximas horas para revertir la inhabilitación del referente de su seleccionado, agregando en la misma misiva que "el Gobierno de Ghana está decidido a explorar y agotar todos los recursos diplomáticos, legales y administrativos disponibles”.

"Ghana envió una nota oficial de protesta" a Canadá, pidiéndole que revocara esta "desafortunada decisión", precisó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, quien además inició gestiones diplomáticas de urgencia para intentar destrabar el conflicto antes del debut mundialista.