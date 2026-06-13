La fecha 12 arranca con dos atractivas propuestas en el Promocional

Con dos prometedoras propuestas se pone en marcha hoy la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga del Sur, en el certamen de Primera División B "Jorge Luis Dambolena".

Ambos encuentros se pondrán en marcha a las 15 y en escenarios naturales.

A partir de hoy restarán tres fechas para que finalice la fase regular y se empiezan a jugar puntos clave para meterse entre los cuatro equipos que disputarán los playoffs.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese contexto y casi como un anticipo de lo que se vivirá en los próximos días, hoy habrá enfrentamientos entre el primero y el cuarto y el segundo y el tercero.

El puntero Comercial recibirá en su cancha a Rosario Puerto Belgrano, que hoy ocupa el último lugar de los clasificados.

El encuentro será dirigido por Leopoldo Gorosito y no tendrá público visitante.

En la última programación, el equipo de Ingeniero White derrotó a Dublin por 1 a 0 (gol de Emiliano Brizzi) y tomó tres puntos en la cima de la tabla.

Mientras que Rosario consiguió un agónico triunfo ante Olimpo, ganándole por 1 a 0 con tanto de Pedro Fernández.

En el último enfrentamiento entre ambos, por la quinta fecha, el equipo puntaltense se impuso por 2 a 0 en Punta Alta, con festejos de Sebastián Mendoza y Agustín Grippaudo.

Además, en el Onofre Pirrone, Tiro Federal (2°) esperará por Sansinena (3°), con arbitraje de Franco Yatzky.

El dueño de casa llega a este duelo tras derrotar a Pacífico de Cabildo, por 2 a 1, con goles de Franco Fraysse y Sebastián Mancinelli.

Mientras que el elenco de General Cerri derrotó a Pacífico de Bahía Blanca, por 1 a 0, con tanto de Valentín Moral.

Por la primera rueda de este torneo, Tiro y Sansinena empataron sin goles.

*Cómo sigue

La fecha del Promociona continuará mañana y terminará el lunes, aprovechando el feriado.

El domingo, se medirán Pacífico de Bahía Blanca-Dublin, con Javier Tamaro como juez principal.

Y el lunes cruzarán Olimpo-Pacífico de Cabildo, con arbitraje de Fernando Sepúlveda.

*La tabla

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 12: 1°) Comercial, 21 puntos; 2°) Tiro Federal, 18; 3°) Sansinena, 18; 4°) Rosario, 17; 5°) Dublin, 16; 6°) Olimpo, 13; 7°) Pacífico BB, 7 y 8°) Pacífico C, 5.

*Más acción

La primera división "A" disputará la fecha 12 con dos partidos mañana y otro dos el lunes.

El domingo, se medirán: Sporting-Libertad sin público visitante (arbitraje de Oscar Perotti) y La Armonía-San Francisco (Sergio Testa).

Mientras que aprovechando el feriado del lunes, cruzarán: Villa Mitre-Bella Vista (Julián Horticolou) y Liniers-Huracán en cancha de Libertad y sin parcialidad del Globo (Marcos Gómez).

*La tabla

Así están las posiciones antes del comienzo de la fecha 12: 1°) Huracán, 24 puntos; 2°) Bella Vista, 18; 3°) Villa Mitre, 17; 4°) Liniers, 16; 5°) Libertad, 16; 6°) La Armonía, 11; 7°) Sporting, 9 y 8°) San Francisco, 9.