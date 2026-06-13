Elon Musk, primer Trillonario de la historia: ¿cómo lo hizo?

El mundo de las altas finanzas globales acaba de romper una barrera que, hasta hace poco, parecía exclusiva de la ciencia ficción. El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, se convirtió formalmente en el primer trillonario de la historia (medido en la nomenclatura anglosajona, lo que equivale a un billón en español o un 1 seguido de 12 ceros).

Este hito histórico se consolidó tras el debut de SpaceX en el mercado de valores bajo el ticker SPCX. En su primera sesión, las acciones de la compañía —que salieron con un precio de oferta inicial de 135 dólares— treparon con fuerza en la reapertura bursátil. La altísima demanda de inversores institucionales y minoristas, que devoraron 555,6 millones de acciones, le otorgó a la firma una valuación de mercado que superó los 1,96 billones de dólares.

Con este salto, la fortuna personal de Musk —quien retiene cerca del 42% de la empresa además de sus tenencias en Tesla— escaló hasta los 1,1 billones de dólares, estirando una distancia abismal con cualquier otro multimillonario del planeta.

Un debut sin precedentes (y con menos regulaciones) en Wall Street

La salida a bolsa (IPO, por sus siglas en inglés) de SpaceX no fue una más del montón; se consolidó como la más grande de toda la historia financiera, superando por amplio margen el récord que ostentaba la petrolera estatal Saudi Aramco desde 2019. La firma logró recaudar un total de 75.000 millones de dólares en un solo día.

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El fenómeno SpaceX reúne dos condiciones extraordinarias que los analistas de Wall Street destacan como las claves de este estallido de valor:

El "Efecto Imán" de los grandes fondos: al unificar en una misma oferta pública el negocio de los cohetes reutilizables, la red global de internet satelital Starlink y la infraestructura de inteligencia artificial de su firma xAI, la compañía ingresó inmediatamente al selecto Top Ten de las empresas más valiosas del mundo. Por normativas de mercado, al ocupar semejante posición de liderazgo, los grandes Fondos de Inversión indexados y fondos de pensión están obligados a comprar sus acciones para replicar sus carteras. Esto generó una presión compradora masiva desde el minuto uno, algo inédito para una firma que recién debuta en la bolsa.

Liquidez inmediata para los empleados: por lo general, cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, los directivos y empleados tienen prohibido vender sus acciones durante los primeros meses (un período de veda conocido como lock-up) para evitar una especulación extrema y la caída del precio. En el caso de SpaceX, las condiciones de la colocación permitieron una flexibilización histórica para que los propios trabajadores de la firma pudieran comercializar sus títulos desde el primer día, transformando instantáneamente a miles de ingenieros y técnicos de la compañía en millonarios sobre el papel.

¿Para qué quiere Musk tanto dinero?

Lejos de buscar un rédito puramente financiero, el propio Elon Musk se encargó de aclarar a los mercados y a los medios que esta multimillonaria salida a la bolsa responde a necesidades operativas de escala global y extraplanetaria.

De acuerdo con lo expresado por el magnate desde la base de Starbase en Texas, SpaceX quema miles de millones de dólares al año en investigación y desarrollo. El financiamiento récord obtenido en Wall Street se destinará de forma directa a acelerar el despliegue de sus macrocentros de datos en el espacio, expandir la red Starlink, continuar las pruebas del megacohete Starship y, fundamentalmente, financiar su máxima ambición: establecer una colonia humana autosustentable en Marte. (N/A)