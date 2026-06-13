Un muerto y tres heridos tras un ataque ucraniano con drones al sur de Rusia

El impacto en las instalaciones portuarias provocó graves daños en la infraestructura costera

Un civil ruso murió y tres resultaron heridos tras un ataque de drones ucranianos contra la terminal portuaria de Temriuk de la sureña región rusa de Krasnodar, a orillas del mar de Azov, según denunció este sábado el gobernador local, Veniamin Kondrátiev.

El impacto en las instalaciones portuarias provocó graves daños en la infraestructura costera y movilizó de urgencia a los servicios de rescate.

"Esta noche los drones ucranianos atacaron el distrito de Temriuk. A consecuencia de la caída de los restos de drones se desató un incendio en la terminal portuaria. Lamentablemente murió un hombre", escribió el funcionario en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, detallando además que en la extinción de las llamas trabajan 96 bomberos.

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Por su parte, el canal ucraniano Exilenova+ señaló que el objetivo del ataque fue la terminal portuaria Tamanneftegaz, donde se desataron dos incendios en el predio. Esta terminal de bombeo de gas licuado es una de las mayores del sur de Rusia y representa un punto clave para la actividad económica de la región.

En las últimas semanas Ucrania, contra la cual Moscú lanzó una ofensiva a gran escala hace más de cuatro años, multiplicó los ataques con drones sobre los territorios ocupados y en Rusia, a veces a varios cientos de kilómetros del frente, contra instalaciones energéticas o de la industria militar.

En consonancia con estos episodios, el Ministerio de Defensa ruso informó en la mañana del sábado que durante la pasada noche "fueron interceptados y aniquilados 177 drones ucranianos de ala fija" sobre 13 regiones rusas y la anexionada península ucraniana de Crimea. (NA)