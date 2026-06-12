El precio del petróleo se ubica por debajo de los US$90, a la espera del acuerdo entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo bajaba más de 3% luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que podría llegar a un acuerdo con Irán este fin de semana por el conflicto en Medio Oriente. En los mercados internacionales, los principales índices de Wall Street cotizaban en terreno positivo y las bolsas europeas cerraron al alza.

En ese contexto, el crudo Brent cotizaban alrededor de US$87 por barril y llegó a tocar los US$86. Ya había tocado esos niveles el 17 de abril, aunque luego recuperó la tendencia alcista ante el fracaso de las conversaciones de paz.

Antes del inicio del conflicto bélico, a finales de febrero, el precio del crudo internacional se ubicaba en torno a US$72.

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En tanto, el petróleo crudo WTI -de referencia en el mercado estadounidense- opera a US$84,73 luego de bajar más de 3,45% contra el cierre previo.

En los mercados internacionales, los futuros de Dow Jones subían 0,9%, los del S&P 500 sumaba 0,5%, mientras los de Nasdaq registraban una mejora de 0,7%.

A nivel local, las acciones argentinas que operan en Wall Street alternaban ganancias y pérdidas en el inicio del día. Las mejoras llegaban al 10% y las caídas eran de hasta 4%. Mientras que el riesgo país volvía a comprimirse este viernes y se ubicaba en 433 puntos, diez unidades por debajo del cierre anterior.

En Europa, los principales indicadores cerraron en verde. En este sentido, las bolsas de Londres, Madrid, Milán y Frankfurt anotaron subas cercanas al 2%.

Las mejoras también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghai y el Hang Seng de Hong Kong cerraron en alza. Los índices anotaron subas de 1,12% y 1,93%respectivamente.

Donald Trump dijo que el acuerdo de paz con Irán podría concretarse este fin de semana

El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos e Irán están cerca de concretar un acuerdo que pondría fin a meses de tensión y enfrentamientos en Medio Oriente.

El mandatario afirmó que el entendimiento ya fue alcanzado a nivel político y que podría ser firmado durante una ceremonia prevista para este fin de semana en Europa.

“Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán“, sostuvo Trump ante periodistas en la Casa Blanca y adelantó que el estrecho de Ormuz “se abrirá oficialmente tan pronto como firmemos”.

El tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita la quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, sigue en gran medida paralizado por Irán. Esa vía de comunicación también es clave para el comercio de fertilizantes. (TN)