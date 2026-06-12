Trump dijo que el acuerdo de paz con Irán podría concretarse este fin de semana

El presidente Donald Trump aseguró este jueves que Estados Unidos e Irán están cerca de concretar un acuerdo que pondría fin a meses de tensión y enfrentamientos en Medio Oriente.

El mandatario afirmó que el entendimiento ya fue alcanzado a nivel político y que podría ser firmado durante una ceremonia prevista para este fin de semana en Europa.

La declaración de Trump se dio durante un acto de apoyo a un candidato republicano a gobernador en Georgia. El presidente norteamericano afirmó que un pacto entre ambos países es inminente y horas antes, ordenó cancelar nuevos ataques contra objetivos iraníes.

En las últimas horas, el ministro de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, aseguró que Teherán todavía no ha alcanzado ninguna “conclusión final” respecto a un acuerdo con EE.UU.. En declaraciones citadas por la agencia iraní Tasnim, Bagaei afirmó que “la mayoría del texto estaba finalizado” pero que la Casa Blanca no dejó de “cambiar sus posicionamientos” con respecto a las negociaciones. Además, recordó que la República Islámica no está dispuesta a ceder en sus “líneas rojas”.

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Desde Israel, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, afirmó que el acuerdo de paz incluirá la entrega de material nuclear de Irán. Su oficina informó que el pacto “incluirá la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, la limitación de la producción de misiles y el fin del apoyo de Irán a sus grupos terroristas afines en la región”.

Poco antes, Trump había dejado atrás sus amenazas y anuló los ataques previstos para ese mismo día contra Irán, evocando un posible acuerdo con “los más altos niveles” en Teherán.

En las últimas horas, Trump había anunciado que su país lanzaría un ataque militar a gran escala contra Irán. Según el mandatario, la ofensiva se ejecutaría con extrema dureza y adelantó un ambicioso plan para tomar el control de la infraestructura clave del crudo iraní, trazando un polémico paralelo con la situación de Venezuela. (N/A)