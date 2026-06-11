Tras cancelar sus ataques anunciados, Trump dice que se llegó a un “acuerdo” con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca que se llegó un “acuerdo” con Irán que se firmará, probablemente en Europa en los próximos días y que ese entendimiento implica que “no tendrán armas nucleares”.

Trump, quien previamente canceló los planes de un ataque contra Irán previstos para la noche, adelantó que los “puntos finales” de un acuerdo con Teherán habían sido aprobados “por todas las partes involucradas”.

“Acabamos de llegar a un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán”, dijo Trump. “Y, una vez finalizados los documentos, deberíamos terminar en los próximos días. Probablemente firmaremos el acuerdo, tal vez en Europa”, agregó el mandatario según reportó CBS News.

“Pronto firmaremos el acuerdo”, dijo Trump. “Y los documentos están prácticamente terminados. Así que ya veremos. Lo desean tanto como todos los demás”, destacó.

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Consideró que está convencido de que este posible acuerdo será diferente porque “han recibido un golpe como muy pocos podrían soportar. Y ellos quieren cerrar el trato mucho más que yo”.

El presidente norteamericano afirmó haber conversado recientemente con líderes de varios países relevantes, entre ellos Israel, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin y otros. Añadió que pronto hablará también con Turquía, agrega el informe.

El uranio enriquecido de Irán, uno de los puntos claves para llegar al acuerdo

Cuando se le preguntó si el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, había aprobado el acuerdo que estaba discutiendo, respondió: “Entiendo que la respuesta es sí”.

También fue consultado si Irán había acordado no tener armas nucleares. “No tendrán armas nucleares. Han dado su consentimiento para ello”, afirmó Trump, según CBS News. “No solo no tendrán, sino que no comprarán ni desarrollarán de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, un arma nuclear”, dijo el jefe de Estado norteamericano. (NA)