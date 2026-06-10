Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán

Por segunda noche consecutiva, el ejército estadounidense atacó este miércoles "múltiples objetivos" en Irán por orden del presidente Donald Trump, según una publicación del Comando Central de Estados Unidos.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques adicionales de autodefensa hoy a las 17:15 (hora del este) contra múltiples objetivos en Irán, siguiendo instrucciones del Comandante en Jefe", informó el CENTCOM en un comunicado.

"Los ataques responden a la agresión continua e injustificada de Irán", agregó.

Previamente, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmó que el ejército estadounidense "estará ocupado esta noche" en Irán, durante unas declaraciones tras su visita al cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Tampa, Florida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El Comando Central estará muy ocupado esta noche porque el presidente (Donald) Trump dijo que atacaremos a Irán con dureza, y así será. Porque Irán tiene la oportunidad de llegar a un buen acuerdo, un gran acuerdo para formalizar lo que dijeron estar dispuestos a hacer, y no lo han estado", dijo Hegseth a los periodistas, reportaron las cadenas CNN y CBS News.

Poco después del anuncio de ataques, medios oficiales de Irán informaron que se escucharon explosiones en las zonas de Minab y Sirik, jurisdicciones del sur cercanas al estrecho de Ormuz.

Los medios también reportaron que los sistemas de defensa aérea en Asaluyeh fueron activados, aunque añadieron que hasta el momento no se ha producido ningún ataque enemigo en este importante centro energético, que alberga refinerías y complejos petroquímicos.

Asaluyeh es una ciudad y puerto de la provincia de Bushehr, en el sur de Irán, ubicada en la costa norte del golfo Pérsico. (NA)