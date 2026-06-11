Perú, voto a voto: Keiko Fujimori aventaja a Sánchez por apenas 651 votos con el 98.21% escrutado

La derechista Keiko Fujimori pasó al frente en el conteo voto por voto del balotaje en Perú frente a su dversario de centro izquierda, Roberto Sánchez, y ahora va adelante pero por apenas 651 votos, según informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La oficina nacional que realiza el conteo electoral informó este jueves que lleva contabilizadas 98.21% de las actas electorales y prosigue con el recuento cabeza a cabeza entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta electoral.

Para poder establecer quién ganó en el balotaje, deben ser analizadas también las actas electorales que resultaron impugnadas, y que según se estima contienen unos 480.000 votos, en un trámite que podría llevar varios días.

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El nuevo presidente del país debe asumir el 28 de julio, por lo que el plazo máximo para el escrutinio definitivo es el 15 del mes próximo.

El lento recuento es habitual en las elecciones de Perú, que en 2021 permitió conocer el resultado del balotaje entre quien finalmente triunfó, Pedro Castillo, y la hoy también candidata Keiko Fujimori, seis semanas después de la reñida elección en la que el primero se impuso por 50,12% frente a 49,87%.

Hasta ahora Sánchez, de 57 años, marchaba al frente en el escrutinio, pero la hija del fallecido ex presidente Albert Fujimori, de 51 años, logró emparejar y pasar al frente provisionalmente con el recuento de los votos del exterior, especialmente de Estados Unidos y Japón, donde residen muchos peruanos.

En un reñido voto a voto, las autoridades de la ONPE dijeron extraoficialmente que el cómputo final "podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes", un plazo que está supeditado a las observaciones a las actas que puedan existir.

"Vamos a esperar las cifras oficiales, pero sin duda, cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, nos da mucho, mucho aliento", dijo Fujimori en una breve declaración ante el periodismo en Lima.

Sánchez, quien hace menos de una semana señalaba que “estaba en condiciones de aceptar los resultados” e incluso exhortaba a su contendiente, Keiko Fujimori, a no tener “mensajes dubitativos” evita ahora pronunciarse sobre si aceptará o no la definición del escrutinio.

Consulado por la prensa sobre el conteo de votos, el líder de Juntos por el Perú respondió: “Todavía hay un tramo importante. Vamos con esperanza. La institucionalidad democrática de los resultados electorales hay que respetarlos más allá de los deseos o no. En ese sentido, nosotros llamamos a esa actuación correcta”.

Las elecciones de Perú estuvieron observadas por una misión de la Unión Europea cuyos representantes expresaron que el balotaje se desarrolló de manera "tranquila y ordenada". (NA)