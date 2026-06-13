Pakistán prevé que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán se firmará en 24 horas

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán podría quedar finalizado en las próximas 24 horas, según el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en un mensaje en la red social X.

El jefe de Estado asiático manifestó sus expectativas respecto al desenlace de las negociaciones diplomáticas de las cuales participa de manera directa su administración y añadió que "confiamos en que este histórico acuerdo de paz sentará unas bases sólidas para una paz duradera".

En sintonía con estos avances, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, se reunió este sábado en Teherán con los embajadores de Rusia y China para abordar “los últimos acontecimientos” de una propuesta tentativa con Estados Unidos.

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En una reunión conjunta entre las tres partes, “se intercambiaron puntos de vista y se celebraron conversaciones sobre los últimos avances relacionados con el proyecto de memorando de entendimiento de Islamabad”, informó la agencia semioficial de noticias ISNA (Iranian Students’ News Agency), citando una declaración de Gharibabadi.

A través del mismo comunicado, la administración de Teherán ratificó la consolidación del bloque euroasiático de cara a las tratativas de pacificación globales e indicó que “la asociación estratégica entre Irán, China y Rusia, así como la coordinación y cooperación entre los tres países, continuarán con fuerza”.

Funcionarios de Estados Unidos, Irán y Pakistán emitieron declaraciones en los últimos días sobre un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington, cuyos términos exactos no se han hecho públicos. El contexto internacional del conflicto refleja que tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el líder chino, Xi Jinping, son aliados clave de Teherán; este último se ha presentado cada vez más como un posible mediador para la paz entre Estados Unidos e Irán.

Apenas el mes pasado, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, se comprometió a apoyar las conversaciones en curso tras la visita de su homólogo iraní a Pekín, mientras que por su parte, el Kremlin ha proporcionado información de inteligencia a Irán sobre la ubicación de tropas y activos estadounidenses. (N/A)