Alerta amarilla por bajas temperaturas para Bahía Blanca y la zona
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por temperaturas que podrían alcanzar registros bajo cero.
La Municipalidad de Bahía Blanca informó que la ciudad se encuentra bajo alerta amarilla, según el Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 14 de junio, por temperaturas extremas que alcanzarían registros negativos.
Una masa de aire frío ingresará en el territorio de la Provincia de Buenos Aires afectando la amplitud térmica y los registros mínimos que en el sur y este del territorio, donde las temperaturas llegarían a bajo cero. Por este motivo, se pide a la población permanecer en lugares cerrados.
Se recomienda:
- No exponerse al frío
- Controlar los artefactos de calefacción y no dejarlos encendidos sin supervisión.
- Mantener ambientes ventilados para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
- Tomar abundante líquido caliente.
- Evitar sobrecalentar la instalación eléctrica