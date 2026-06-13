Alerta amarilla por bajas temperaturas para Bahía Blanca y la zona

La Municipalidad de Bahía Blanca informó que la ciudad se encuentra bajo alerta amarilla, según el Servicio Meteorológico Nacional para este domingo 14 de junio, por temperaturas extremas que alcanzarían registros negativos.

Una masa de aire frío ingresará en el territorio de la Provincia de Buenos Aires afectando la amplitud térmica y los registros mínimos que en el sur y este del territorio, donde las temperaturas llegarían a bajo cero. Por este motivo, se pide a la población permanecer en lugares cerrados.

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