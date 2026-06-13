Brasil no pudo con Marruecos y se tuvo que conformar con un empate

Brasil no pudo comenzar con victoria y se tuvo que conformar con un empate 1 a 1 ante Marruecos, en el marco de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026 en Nueva Jersey, escenario que albergará la final.

Después de un comienzo furibundo por parte de los africanos, se pusieron en ventaja cuando habían bajado el ritmo: Ismael Saibari aprovechó un gran pase entre líneas de Brahim Díaz y definió de emboquillada.

Cuando la Verdeamarela estaba para el cachetazo, apareció Vinicius, que recibió una pelota en la izquierda y tras un enganche sacó un derechazo furibundo para poner el 1-1. Golazo.

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En el segundo tiempo, los dos seleccionados se fueron conformando con el empate y hubo pocas chances de gol.

Brasil no contó con Neymar, quien estuvo en el banco pero no sumó molestias físicas.

En tanto, a las 22, por el este mismo Grupo, se medirán Escocia y Haití en Boston.