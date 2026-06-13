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Quimsa le pinchó el globito a Gimnasia y habrá quinto juego en la final de la Liga Nacional

Los santiagueños vencieron en suplementario, 77 a 74 (66-66).

El público copó el Socios Fundadores. No pudo festejar el título. Foto: LN.

Quimsa le amargó la fiesta a Gimnasia (Comodoro), venciéndolo como visitante, 77 a 74, en tiempo suplementario (66-66).

De esta manera, la serie final -al mejor de siete- de la Liga Nacional está 3-1 para los sureños y volverán a jugar el próximo miércoles, a las 22, en Santiago del Estero.

En el tiempo regular, Gimnasia tuvo tres posibilidades para cerrar el juego y no pudo. En la última, igualados en 66, sacó en campo ofensivo, recibió Carlos Rivero, se la dio a Sebastián Carrasco y el chileno tomó un triple desde muy lejos que pegó en el aro y el partido fue a suplementario.

Las estadísticas del partido

En los cinco minutos y dentro de una paridad absoluta, Quimsa tuvo la posesión de ventaja, llegando tres puntos arriba con 10s09/10 por jugar y la pelota el local.

La primera oportunidad de empate la tuvo Anyelo Cisneros y tras rebote ofensivo, nuevamente el venezolano lo intentó, volviendo a fallar.

En caso de ganar el próximo nuevamente Quimsa, el sexto será otra vez en Comodoro, el venidero sábado.

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